يُستبعد الإكوادوري خوسيه أيوفي من الاتصالات الغواتيمالية

غواتيمالا سيتي، 24 مارس الإكوادوري المهاجم خوسيه أيوفي استبعد هذا الخميس من Comunicaciones دي غواتيمالا، وهو النادي الذي استأجره في يناير الماضي لبطولة كلاوسورا 2022 لكرة القدم المحلية التي تجري حاليا. في بيان موجز، أوضح مجلس الوصيف الغواتيمالي أن أيوفي لم يعد عاد من الإكوادور، حيث سافر في أوائل مارس لتسوية بعض الأمور الشخصية، لذلك تقرر بموجب الاتفاق المتبادل إنهاء عقده. أعرب Comunicaciones عن تمنياته الطيبة حتى يتمكن اللاعب من حل وضعه الشخصي وأن يتمكن من مواصلة مسيرته المهنية. لعب أيوفي ست مباريات فقط للنادي الغواتيمالي، لكنه لم يسجل أي نتائج خلال بطولة كلاوسورا 2022، التي بدأت في يناير الماضي وستنتهي في مايو. قدم البالغ من العمر 30 عاما أول ظهور له في اليوم الثالث ضد كوبان إمبريال كزائر وكان نشطا في المباريات ضد البلدية، أتشوابا، سانتا لوسيا، غواستاتويا وسولولا، لتراكم ما مجموعه 355 دقيقة من اللعب. كان Comunicaciones، أحد الأندية الأكثر شعبية في غواتيمالا جنبا إلى جنب مع البلدية، يأمل أن يصبح الإكوادوري قطعة حيوية في هجوم فريقه جنبا إلى جنب مع مواطنه خوان أنانغونو، الذي حصل على درجتين في هذه البطولة. جاء أيوفي من نادي موشوك رونا الرياضي في بلاده وشمل سجله قبل وصوله إلى غواتيمالا لقب الدوري الإكوادوري مع برشلونة في عام 2012 وصولجان آخر كبطل لدوري الترويج في المكسيك في عام 2018 دفاعا عن ألوان كوريكامينوس. يحتل Comunicaciones حاليًا المركز الخامس في ترتيب كلاوسورا 2022 برصيد 21 نقطة، على الرغم من مباراة معلقة ضد Xelajú MC. بقيادة الأوروغواي ويليام كويتو أوليفيرا، يبحث الوصيف الغواتيمالي عن مهاجم أجنبي لملء المكان الذي تركه أيوفي. تم إقصاء Comunicaciones مؤخرًا من قبل مدينة نيويورك بالولايات المتحدة من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي (Concacaf).