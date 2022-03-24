يقول دوكي إن العالم يعيش في أوقات «عدم اليقين» بسبب covid-19

بوغوتا، 24 مارس قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يوم الخميس إن العالم يشهد أوقاتًا من «التقلبات» و «عدم اليقين» التي أبرزها جائحة الفيروس التاجي وهذا هو السبب في الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتثقيف الشباب في المهارات الوظيفية لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف. وقد تأكد ذلك من خلال إقامة قمة المهارات الرابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) (قمة المهارات 2022) في كارتاخينا دي إندياس، والتي حضرها أيضا الأمين العام لتلك المنظمة، ماتياس كورمان. قال رئيس الدولة: «نحن نشهد ظروفًا عالمية يمكن تعريفها على أنها أوقات التقلبات وعدم اليقين وأوقات التعقيد وأوقات الغموض والتي تفاقمت بسبب الظروف المدمرة لوباء covid-19 هذا». ثم أضاف أن هذه الظروف تصبح أكثر صعوبة و «سخيفة في بعض الأحيان، عندما تكون هناك أعمال عنف مجنونة مثل تلك التي أدت إلى هذه الهجمات القاسية واللاإنسانية والتي لا يمكن تفسيرها» من قبل روسيا على أوكرانيا. من ناحية أخرى، سلط دوكي الضوء على أن كولومبيا كانت واحدة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تعاملت بشكل أفضل مع فيروس كورونا وأيضًا واحدة من تلك التي تمكنت من استعادة اقتصادها بشكل أسرع. رحبت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بكولومبيا كعضو في المنظمة في عام 2020 بعد عملية الانضمام التي بدأت في عام 2013 وجعلتها العضو السابع والثلاثين، العضو الثالث في أمريكا اللاتينية ليكون جزءًا من نادي الممارسة الجيدة هذا. تركز هذه القمة على تعزيز المهارات من أجل الإنصاف والاستدامة، وتوفير فرص فعالة للتحسين وإعادة التأهيل للمجتمع ككل. «أريد أن أقدم دعوة خاصة إلى دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: علينا نحن البلدان تطوير وتنفيذ وتوجيه اتحاد مفهومين: الاستدامة والتكنولوجيا، والتي يمكن أن تجتمع معا وتطلق عليها بطريقة واحدة، مثل الاستدامة،» قال دوكي. انتعاش قوي ولكن غير متساوٍ ومن جانبه، شدد الوزير كورمان على أن اقتصادات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تعافت «بقوة»، على الرغم من أنه اعترف بأن العملية «غير متساوية». وأشار إلى أن الانتعاش «خلق ضغوطا على سلسلة التوريد العالمية» وهذا يتفاقم بسبب الحرب التي تشمل روسيا وأوكرانيا، والتي تؤثر على سوق الطاقة الدولية والتوقعات الاقتصادية. كما أشار إلى أن كولومبيا رحبت بما يقرب من مليوني فنزويلي «لمنحهم فرصة جديدة» وقال أيضًا إن بولندا تستقبل عددًا كبيرًا من الأشخاص الفارين من أوكرانيا، لذلك دعا إلى تلقي هؤلاء الأشخاص تدريبًا ليكونوا قادرين على الاندماج في اقتصاد البلدان. القمة، التي ستنتهي يوم الجمعة، تحت عنوان «تعزيز المهارات من أجل الإنصاف والاستدامة». وهي تضم وزراء وسفراء وخبراء من 35 دولة في المنظمة وسبع وكالات عالمية. رئيس كوم/جا/آر تي