يقول دونوفان كاريو أن «الشيء الأكثر منطقية» هو إلغاء الاشتراك في كأس العالم

مكسيكو سيتي, 24 مارس المكسيكي المتزلج الرقم دونوفان كاريو قال هذا الخميس أن «الشيء الأكثر منطقية» هو إلغاء الاشتراك في بطولة العالم من انضباطه, لعدم تلقي الأمتعة التي كانت زلاجاته في الوقت المناسب. «كان من الصعب للغاية اتخاذ هذا القرار بسبب الأهمية والتوقعات العالية التي عقدت لهذا الحدث. لسوء الحظ، بعد تقييم الوضع برمته مع مدربي غريغوريو نونيز، قررنا أن هذا هو الشيء الأكثر منطقية للقيام به بسبب المصائب التي سبقت اليوم»، وأوضح على حسابه على Instagram. وأضاف كاريو، أول مكسيكي يتأهل للبرنامج المجاني في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أنه حاول استخدام زلاجات وشفرات جديدة، لكنه لم يشعر بالراحة، لذلك رفض المشاركة في البرنامج القصير. وقال «ان التحكم والدقة حيويان عند التزلج وبما انك لا تشعر باى منهما فان خطر تجربة العناصر دون تشكيل الزلاجات لا يمكن إنكاره». بالنسبة للرياضي البالغ من العمر 22 عامًا، كان أدائه في كأس العالم ومقره مونبلييه، فرنسا فرصة لمواصلة صنع التاريخ في التزلج على الجليد وزيادة الدعم المالي الذي يتلقاه من حكومة المكسيك، والذي يصل في الوقت الحالي إلى 30،000 بيزو، أي حوالي 1500 دولار. «كانت الخطة هي القيام بالممارسة الرسمية مع الزلاجات الجديدة وبمجرد وصول الحقائب، لتكون قادرة على التنافس مع الزلاجات المعتادة. حتى الوقت الذي أكتب فيه ونشره هذه الرسالة، لا تزال أمتعتي متأخرة»، وأعرب كاريلو عن أسفه. في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، أنهى كاريو المركز الثاني والعشرين في رياضته، وهو ما أكسبه أوسمة في المكسيك والعالم. اعتاد كاريو على مواجهة المد في مسيرته حيث أن ممارسة الرياضات الشتوية في المكسيك معقدة بسبب نقص البنية التحتية والمناخ. rcg/جل