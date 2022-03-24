مدير الحرس المدني الإسباني يصادق على التعاون مع كولومبيا

بوغوتا, 23 مارس صدق المدير العام للحرس المدني الإسباني, ماريا غاميز, ووزير الدفاع الكولومبي, دييغو مولانو, التعاون بين البلدين على أعلى مستوى في مكافحة الجريمة عبر الوطنية, يوم الأربعاء, خلال اجتماع في بوغوتا. «لقد ناقشنا بشكل خاص في الاجتماع هذا التعاون الذي كنا نتمتع به منذ سنوات مع الشرطة الوطنية الكولومبية والحرس المدني ونأمل في مواصلة هذا الخط من العمل المهم للغاية في مكافحة الجريمة عبر الوطنية»، قال غاميز، الذي يزور كولومبيا، بعد لقاء مع مولانو. في الاجتماع، الذي حضره أيضا مدير الشرطة الكولومبية، الجنرال خورخي لويس فارغاس، استعرضوا التعاون الثنائي في مجال الأمن. هذا التعاون هو أساسا بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، التي تعتمد في كولومبيا على وزارة الدفاع. وقال الوزير مولانو "ان التعاون بين اسبانيا وكولومبيا ثبت انه ذو قيمة عالية فى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكذا من حيث الممارسات الجيدة وتدريب وتثقيف افراد قوات الامن الكولومبية». ووفقا لوزارة الدفاع، فإن اجتماع اليوم سوف «يعزز أنشطة البحث وتبادل المعلومات» التي تضطلع بها المؤسستان والتي «تهدف إلى تفكيك المنظمات المكرسة للاتجار بالأشخاص». وشكر مولانو بشكل خاص غاميز على دعمه في السنوات الأخيرة لحملة أوريون البحرية، وهي جهد متعدد الأطراف تقوده كولومبيا لتطوير عمليات بحرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات. أكد مكتب مولانو أنه فيما يتعلق بحماية البيئة، «من المهم أن يكون لديك خبرة إسبانيا للحفاظ على مكافحة البيع الدولي للسلع المستمدة من الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، وكذلك الاتجار بالنباتات والحيوانات». بدأت غاميز، أول امرأة تقود الحرس المدني، زيارة إلى كولومبيا قبل ثلاثة أيام التقت خلالها، بصحبة السفير الإسباني، خواكين دي أريستيغي، مع مختلف السلطات. كما زارت مديرة الحرس المدني كارتاخينا حيث التقت بنائبة رئيس كولومبيا ووزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميريز، ومع قائد البحرية الوطنية، الأدميرال غابرييل بيريز غارسيس. كما التقى غاميز بقادة جماعة الشرطة الأمريكية (Ameripol) وزار مركز عمليات الشرطة الوطنية، الموجود في مقاطعة توليما (وسط)، حيث يتم تدريب الشرطة على مكافحة الجريمة المنظمة. رئيس جوك/كوم/نسخة (صورة) (فيديو)