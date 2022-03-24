المحبون من سلفادوري روميرو الحج والإصرار على العدالة للقتل

سان سلفادور, 24 مارس المصلين من القديس أوسكار أرنولفو روميرو قام بالحج هذا الخميس عبر الشوارع الرئيسية في سان سلفادور, في إطار الذكرى 42 لقتل الرجل المتدين, وأصر على أن يتم تحقيق العدالة للجريمة التي ارتكبها قناص عام 1980. حضر المشاركون - حوالي 100 من أتباع روميرو - حفل ديني في كنيسة المستشفى لمرضى السرطان لا ديفينا بروفيدنسيا - المكان الذي قتل فيه رئيس الأساقفة - ثم انتقلوا إلى ساحة السلفادور ديل موندو، حيث يوجد تمثال للكاهن. هناك, طالب المصلون بتحقيق العدالة وأن «يتم تسليم المحفوظات العسكرية» التي تحتوي على معلومات حول مقتل القديس. وقال أحد المشاركين: «نطالب مرة واحدة وإلى الأبد بإدانة المسؤولين عن جريمة راعي الشعب وأن نعرف من أو من ارتكب جريمة القتل الشنيع والجبان». انتهى الحج في كاتدرائية العاصمة سان سلفادور، حيث احتفل القادة الرئيسيون للكنيسة الكاثوليكية بقداس تكريما لروميرو، المولود في 15 أغسطس في شرق سيوداد باريوس. وقالت إيفي لوسيا غوتيريز (55 عاما) التي قالت إنها «أتباع مخلصين لعمل روميرو»: «كل عام نكرم ذكرى المونسنيور (روميرو) على أمل أن نعرف في يوم من الأيام الحقيقة وأن المذنبين بقتله سيدفعون ثمن ما فعلوه». كان سرداب كاتدرائية متروبوليتان مزدحمًا اليوم بأبناء الرعية الذين وضعوا الزهور والعروض الأخرى على القبر الديني. وفي الوقت نفسه، أقيم حدث فني وثقافي في ساحة العاصمة العامة جيراردو باريوس - المعروفة باسم الساحة المدنية - ووضعت لافتات مع قطع من عشايا روميرو. تحدث القديس السلفادوري ضد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية، وبالتالي ارتفع كمعيار في الدفاع عن الأكثر ضعفا. قضت محكمة التحقيق الرابعة في سان سلفادور في مايو 2017 بإعادة فتح قضية قتل رئيس الأساقفة روميرو وفي أكتوبر 2018 أمرت مكتب المدعي العام بإجراء تحقيق جديد. أشار تقرير لجنة الحقيقة التابعة للأمم المتحدة لعام 1993 إلى أن الرائد روبرتو دوبويسون، مؤسس التحالف القومي الجمهوري (أرينا)، وهو حزب كان نائبًا ومرشحًا للرئاسة، كان مسؤولاً عن اغتيال روميرو. وتشير الوثيقة أيضا إلى أن الكابتن ألفارو سارافيا، والنقيب إدواردو أفيلا، فضلا عن فرناندو ساغريرا وماريو مولينا، من بين آخرين، شاركوا في التخطيط للاغتيال وإعدامه. روميرو، الذي قُتل في 24 مارس 1980، تم تطويبه في روما في 14 أكتوبر 2018 أمام آلاف الأشخاص، بعد أن وقع البابا فرنسيس مرسومًا قبل أشهر يعترف بالمعجزة المنسوبة إلى الديانة. كان القديس السلفادوري قد تم تطويبه بالفعل في مايو 2015 في كتلة جماعية. رئيس sa/jrh (صورة) (فيديو)