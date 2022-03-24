كوستاريكا تحصل على 10.3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية لإزالة الكربون

سان خوسيه، 24 مارس كوستاريكا سوف تستثمر 10.3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية (GEF) على مدى السنوات الخمس المقبلة في مبادرات تهدف إلى إزالة الكربون من المنطقة الحضرية. الهدف الرئيسي من المشروع المسمى «الانتقال إلى اقتصاد أخضر حضري من خلال توليد منافع بيئية عالمية» هو تحقيق إزالة الكربون في منطقة العاصمة الكبرى من خلال التخطيط الحضري المتكامل المستدام، وبالتالي اقتراح إصلاحات للقوانين القديمة، وبناء مسارات الدورات، الأرصفة الخضراء. وقال الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية كارلوس مانويل رودريغيز: «إن نهج هذا المشروع طموح للغاية لأنه يسعى إلى تغيير المنطق الاقتصادي من خلال إزالة الكربون من قاعدة الدخل لبلد بأكمله». تتضمن الخطة زراعة الأشجار، وتعزيز أعمال الاقتصاد الدائري، والإصلاحات القانونية والمؤسسية، والأعمال الجديدة لتحسين التنقل الحضري الذي يركز على صحة الناس والنظم الإيكولوجية. خلال السنوات الخمس، سيتم استعادة النظم الإيكولوجية الحضرية إلى ما مجموعه 2000 هكتار، مما يحقق إعادة تشجير 1000 شجرة للهكتار الواحد. وأوضحت السلطات أن هذا سيسمح بالاستيلاء المباشر على 24,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. في حالة اقتراح الاقتصاد الدائري، تتيح الخطة تحقيق أقصى استفادة من جميع الموارد في سلسلة الإنتاج، باستخدام مواد قابلة للتحلل وتقليل التأثير البيئي. وفي مرحلة الإعداد للمبادرة، خلص إلى أن كوستاريكا ليس لديها خبرة في تعزيز هذه الأشكال من الإنتاج، كما أنه لا يوجد تنظيم كما هو الحال في بلدان أخرى. لذلك، سيقوم المشروع بوضع خريطة لمبادرات الاقتصاد الدائري الحالية، وضخ الأموال في مؤسسات من هذا النوع، وإعطاء الأولوية لتوظيف المرأة، في مجالات مثل إدارة النفايات، والتدريب على إدارة الأعمال. ستقود وزارة البيئة والطاقة (MINAE) المبادرة، التي سيتم تنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وتنفذها منظمة الدراسات الاستوائية (OET). «الفحم والوقود الأحفوري الآخر يغرق البشرية ووضعنا في منطقة خطر كما لم نتخيل أبدًا. إذا أردنا البقاء على الأرض، يجب أن نتحرك نحو المستقبل القائم على الطاقة المتجددة، مع وصول الجميع، والمساواة بين الجنسين والوظائف الخضراء في المستقبل. هذا المشروع دليل على ذلك»، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خوسيه فيسنتي ترويا. وسيتطلب الانتقال إلى الاقتصاد الحضري الأخضر موارد إضافية لدعم أنشطة معينة للحكومات المحلية والاستفادة من الفرص المتاحة لتخصيص المزيد من الموارد للحلول الحضرية المستدامة. أشار رئيس كوستاريكا، كارلوس ألفارادو، إلى أنه كجزء من التقدم، تراهن البلاد على بناء قطار متروبوليتان الكهربائي، كواحد من الطرق الرئيسية لإزالة الكربون وتحويل نظام النقل العام غير فعال حاليًا. وتنفذ كوستاريكا الخطة الوطنية لإزالة الكربون، التي يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في القضاء على استخدام الوقود بحلول عام 2050.