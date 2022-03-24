كولومبيا تقود سباق الجائزة الكبرى لألعاب القوى في دبي، مع 17 ميدالية

Lima, Monday August 26, 2019 - Buinder Bermudez from Colombia competes in the Men's Para Athletics 400m T12 Final at the Villa Deportiva Nacional - VIDENA at the Parapan American Games Lima 2019. Copyright Hector Vivas / Lima 2019 Mandatory credits: Lima 2019 ** NO SALES ** NO ARCHIVES **

استضاف نادي تحديد الأشخاص في دبي للمرة الثالثة يوم مسابقة جائزة بارا لألعاب القوى الكبرى. خلال هذا اليوم الثالث من المنافسة، فازت كولومبيا بذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتين، بإجمالي أربع ميداليات. انتهى جدول الميداليات الرسمي للحدث، الذي تراكم من اليوم الثاني كولومبيا في المركز الأول، يوم الأربعاء بذهبية فاز بها ياميل أكوستا، وحصل بويندر بيرموديز على الميدالية الفضية، بينما ارتدى خوليان أكوستا ومايرلي بويتراغو البرونزية في هذا اليوم.

خلال تطوير هذا اليوم من المسابقات، أشرقت كولومبيا في إطلاق النار على رصاصة F40/41، و 200mts T35/37 و 400mts شقة T11/12 و 13. بدأت كولومبيا يوم الأربعاء 23 مارس، وهو اليوم الثالث من المسابقات في سباق الجائزة الكبرى لألعاب القوى في دبي. فاز ياميل أكوستا بالميدالية الذهبية في هذا اليوم في سباق 400 متر، الذي فاز بزمن 50.48 والميدالية الذهبية السابعة للبلاد.

أما بالنسبة للفضة، فقد احتل Buider Bermudez المرتبة الثانية في اختبار 400 mts T13، محققًا وقتًا قدره 50.90. ذهب البرونز هذه المرة إلى Mayerli Buitrago وخوليان أكوستا. وتجاوزت بويتراغو، التي احتلت المركز الثالث في اختبار رمي الرصاصة بعد أن حققت مسافة 9.38 متر، منافستها المباشرة، الرياضية التونسية، راوا تليلي.

أما بالنسبة لـ Acosta، فقد احتل العداء المركز الثالث بزمن 29.55 خلال نهائي 200 متر شقة T35/37. الآن، يستعد الوفد الكولومبي ليومه الرابع والأخير من المسابقات في دبي، والذي سيقام يوم الخميس 24 مارس. مع النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن، حصلت البلاد على 17 ميدالية و 7 ذهبية و 6 فضيات و 4 برونز.

في Maringá، البرازيل، تألق فريق الدراجات شبه الكولومبي. حقق الفريق الوطني، الذي شارك مع 10 راكبين في مسار وطريق عموم أمريكا، بين 17 و 20 مارس، أداءً هائلاً، مما جعل الموجة الوطنية ثلاثية الألوان، في 27 مناسبة، على منصات أحداث المسار، وفي 17، على أحداث الطريق. أنهى المنتخب الوطني 44 ميدالية، احتل المركز الثاني، في المرتبة الثانية بعد البرازيل.

وكان أليخاندرو بيريا، وخافيير سيرنا، وخايمي كاستانيدا، وخوان خوسيه بيتانكورت، وكارولينا مونيفار، وباولا أوسا، ويوليسيس ليون، وليوناردو فارون، وروبنسون خاراميو، وخوان خوسيه فلوريان ممثلين عن كولومبيا في فيلودروم في قرية مارينغا الأولمبية وعلى طرق ولاية بارانا. ، في البرازيل.

كان خافيير سيرنا وألبرتو كاستانيدا مسؤولين عن رسم ابتسامة على البلاد. في حدث المسار الترادفي، تركوا رقمًا قياسيًا بلغ 4,34,841 لتسلق الخطوة الأولى على المنصة والفوز بأول ميدالية ذهبية لكولومبيا في المنافسة القارية. منذ ذلك الحين، بدأ المسار الأصفر والأزرق والأحمر يتكرر على مدرج المنصة في البرازيل.

كارولينا مونيفار، وهي جزء من فريق كولومبيا، وهي استراتيجية تم إنشاؤها باستثمار أولي قدره 7 مليارات بيزو لقطاع الألعاب البارالمبية تسعى إلى تحقيق إنجازات عالية لباريس 2024، كانت واحدة من أبرز الشركات في جميع أنحاء عموم أمريكا. فاز المتسابق بستة معادن ذهبية، في اختبارات: السعي الفردي؛ 500 م؛ الصفر؛ omnium؛ محاكمة الوقت الفردية ودائرة الطريق.

وبالمثل، بين بولا أوسا وأليخاندرو بيريا وخوان خوسيه بيتانكورت، الذين تم استدعاؤهم أيضًا في قائمة فريق كولومبيا البارالمبية، فازت البلاد بـ 12 معدلاً آخر. تسعة منهم ذهب، في حين أن الثلاثة المتبقية كانت فضية.

اقرأ على: