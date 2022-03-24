وزير الخارجية الصيني يزور أفغانستان للقاء مسؤولي طالبان

كابول, 24 وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أفغانستان يوم الخميس للقاء كبار المسؤولين في حكومة طالبان المؤقتة, بعد مروره عبر باكستان وبعد يوم واحد من استمرار الأصوليين على إغلاق المدارس الثانوية. وقال نائب المتحدث باسم وزارة خارجية حكومة طالبان المؤقتة حافظ ضياء احمد لايف ان «وزير الخارجية الصيني وصل الى كابول حيث سيلتقي نظيره الافغاني امير خان متقي». وأضاف عضو في مكتب رئيس الوزراء بالإنابة أحمد الله متقي على تويتر أن وزير الخارجية الصيني والوفد المرافق له ذهبوا إلى القصر الرئاسي في كابول. وتأتي الزيارة غير المعلنة لوزير الخارجية الصينى بعد يوم من مشاركته فى مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامى الذى عقد فى باكستان كضيف خاص. واكد وانغ بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين الباكستانيين ان البلدين سيكثفان تنسيق الجهود فى الشئون الاقليمية والدولية بما فى ذلك افغانستان. وقد اعتمدت حركة طالبان، التي لم تحقق حكومتها المؤقتة الاعتراف الذي طال انتظاره بالمجتمع الدولي، على الصين للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخطيرة في البلد الآسيوي. وقد ساءت هذه الحالة في أفغانستان منذ استيلائها على السلطة في آب/أغسطس الماضي، بسبب الحصار الناجم عن ذلك على الأموال الأجنبية في أعقاب سقوط الحكومة السابقة والمعونة الدولية. التقى وانغ وMuttaqi في أكتوبر الماضي في الدوحة, حيث اتفق كلا البلدين على تعزيز العلاقات, فضلا عن إعلانات الدعم الاقتصادي. تشترك الصين وأفغانستان على مر السنين في المصالح المشتركة في المسائل المتعلقة بالخدمات العامة وقطاع التعدين. في العقدين الماضيين، وقعت الشركات الصينية عدة عقود لإنشاء مشاريع اقتصادية وتنموية في أفغانستان، ولم يتم الانتهاء من أي منها تقريبًا بسبب عدم استقرار البلاد وعدم التعاون بين البلدين.