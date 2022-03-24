الصين تكتشف حالات محلية جديدة لعام 2010 لـ covid-19

بكين (الصين)، 24 مارس أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم عن الكشف عن 2,054 إيجابية جديدة لفيروس كورونا SARS-CoV-2 يوم الأربعاء 2010 للعدوى المحلية والباقي المستورد. وكانت الأماكن التي لديها أعلى معدلات العدوى هي جيلين (شمال شرق، 1810)، فوجيان (جنوب شرق، 69)، تيانجين (شمال شرق، 29) وشاندونغ (شرق، 16). كما أبلغت السلطات الصحية اليوم عن الكشف عن 2829 حالة بدون أعراض، 2722 للعدوى المحلية، على الرغم من أن بكين لا تحسبها كحالات مؤكدة ما لم تظهر عليها أعراض. وسلط الضوء على عدد المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض المكتشفة في شنغهاي (شرق 979)، وهي مدينة تواجه عمليات إغلاق جزئية للتعامل مع إعادة تفشي المرض. ويبلغ العدد الإجمالي لهذه الإصابات تحت المراقبة 24،062، منها 1,498 تأتي من مناطق أخرى. تشهد الصين، التي تتبع سياسة «عدم التسامح» الشديدة تجاه فيروس كورونا الجديد، موجة من الفاشيات المنسوبة إلى متغير omicron الذي يسبب أعدادًا قياسية من الإصابات التي لم نشهدها منذ بداية الوباء في النصف الأول من عام 2020. كما أوضحت لجنة الصحة الوطنية أنه حتى منتصف الليل الماضي المحلي (16.00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء)، خرج 904 مريضًا بعد التغلب بنجاح على فيروس كورونا. ويبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصابين النشطين في البر الرئيسي للصين 26,253، وخمسون منهم خطيرة. وفقًا لروايات المؤسسة، منذ بداية الوباء، أصيب 139,285 شخصًا في البلاد، من بينهم 108,394 تمكنوا من الشفاء وتوفي 4638. وحتى الآن، تم رصد أكثر من 2.1 مليون اتصال وثيق مع الأشخاص المصابين عن طريق المتابعة الطبية، لا يزال 367 261 منهم قيد المراقبة. رئيس يا/مسب