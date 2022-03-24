تشيمي أفيلا: «إذا اتصلت بي إسبانيا، أقول نعم»

بامبلونا, 24 مارس أظهر اللاعب الأرجنتيني من أوساسونا تشيمي أفيلا في برنامج رياضي في بلاده استعداده للعب مع المنتخب الوطني الإسباني في حال عرض عليه المنتخب الوطني هذه الفرصة. وقال في مقابلة مع قناة تي ان تي الرياضية الارجنتينية «لدي دم أرجنتيني، ولكن في كثير من الأحيان يعتقد رأسي ما أفعله خطأ أو ما يحدث أنه ليس لدي الفرصة». لم يختبئ المهاجم الأحمر واعترف بما يلي فيما يتعلق بالفريق بقيادة لويس إنريكي: «لدي الوثائق لتمثيل إسبانيا، وإذا استدعوني كلاهما (المنتخبات الوطنية) معًا، فسيكون من الصعب الاختيار. ولكن إذا اتصلوا بي من إسبانيا، فسأقول نعم، لا أشك في ذلك». ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مودته للبلد الذي يلعب فيه. وفي مقابلة مع إيفي في منتصف فبراير، أكد استعداده لما أكده أمس. ستقام كأس العالم في الشتاء المقبل وسيمر مهاجم أوساسونا بوقت جيد من الشكل. «نحن نعرف ما يمثله ميسي واليوم اللعب ضد برشلونة بدونه يتغير كثيرا. وقال تشيمي عندما سئل عن رحيل النجم الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان الحالي. بالإضافة إلى القضايا الرياضية، خلال الوقت الذي كان فيه على الهواء مباشرة، لم يهز «Comandante» نبضه عندما يتعلق الأمر بالدردشة حول المزيد من القضايا الشخصية التي أعطى أكثر من مرة عناوين الصحف لوسائل الإعلام. وقال روسارينو حكاية قاسية: «لقد كنت ألعب في حيي ورأيت أشخاصًا يتعرضون لإطلاق النار أمامي مقابل عقوبة أو لعدم رغبتي في دفع الأشياء عندما يخسرون». في إشارة إلى أصدقائه السابقين، أشار أفيلا إلى الشهادة التالية: «لدي اثنان أو ثلاثة من الأصدقاء العشرين الذين كنا، أولئك الذين لم يحرموا من حريتهم. آخرون، عندما أذهب إلى الأرجنتين، أذهب لرؤيتهم في مقبرة لأنها حقيقة الأحياء الفقيرة والأشخاص الذين يكبرون في تلك البيئات». كان لديه الوقت لتذكر قصة غريبة مع شقيقه ولاعب كرة القدم الحالي بوكا جونيورز غاستون أفيلا: «لقد نشأنا نلعب في الحي. مرة واحدة لعبنا النهائي فريقه ضد الألغام وعندما واجهنا بعضنا البعض كنت ذاهبا لحبسه وذهب مع كل شيء وألقى بي في خندق. المسرحية التالية ضربته بالأناناس وأغمي عليه. شعرت بالخوف، وبدأت بالبكاء ثم كانت راحة البال عندما استيقظ وعانقته». «ولكن بعد ذلك اليوم، الذي كان 24 ديسمبر، ليلة عيد الميلاد، أخبرت عائلتي أنني لن ألعب ضد أخي مرة أخرى»، أضاف Huesca السابق وقال: «أعتقد أنني شخص جيد للغاية، ولكن عندما أدخل الملعب لا أعرف نفسي». «أنا دائما أقول للأطفال أنني على أرض الملعب أقاتل مع أي شخص، ولكن أنا ذاهب للدفاع عنه. أخبرهم أيضًا أن يدافعوا عن تلك الكرة التي يمكن أن تعطي الطعام لبناتي «، قال عن كيفية أخذ كل لعبة.