تشارلز ميشيل يجدد منصب رئيس المجلس الأوروبي حتى عام 2024

بروكسل، 24 مارس جدد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي (EU) حتى عام 2024 ولاية رئيس المجلس الأوروبي، الليبرالي البلجيكي تشارلز ميشيل، على رأس المؤسسة التي تمثل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. «أعاد المجلس الأوروبي اليوم انتخاب تشارلز ميشيل رئيسًا له لولاية ثانية مدتها سنتان ونصف، من 1 يونيو 2022 إلى 30 نوفمبر 2024. كما اعيد انتخابه رئيسا لقمة اليورو لنفس الفترة». بدون أي دولة تقدم مرشحًا بديلاً، تمت إعادة التحقق من صحة الشخص الذي كان رئيسًا للحكومة البلجيكية بين عامي 2014 و 2019، دون مفاجآت، في منصب تم إنشاؤه في عام 2009 على أساس معاهدة لشبونة، وشغله بشكل غير رسمي رئيس وزراء سابق لبلد من دول الاتحاد الأوروبي. كان أول رئيس للمجلس الأوروبي هو الديمقراطي المسيحي البلجيكي هيرمان فان رومبوي (2009-2014)، الذي خلفه المحافظ البولندي دونالد تاسك (2014-2019)، الذي ورث المنصب لتشارلز ميشيل، 46 عامًا. يقود الرئيس اجتماعات المجلس الأوروبي ويعزز عمله. واضاف المجلس انه يضمن ايضا التمثيل الخارجى للاتحاد الاوروبى على مستواه فى الامور المتعلقة بسياسته الخارجية والامنية المشتركة. في هذين العامين ونصف العام، برز تشارلز ميشيل لتركيز عمله وخطابه على زيادة الوزن الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي في العالم. ولكن يتم تذكيره أيضًا بعدم قدرته على الرد على اثنين من النغمات الجنسية التي عانى منها رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، الأولى في أنقرة في عام 2021، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والثانية في بروكسل عام 2022، مع وزير الخارجية الأوغندي حاجي أبو بكر هيهي أودونغو.