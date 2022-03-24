برونو باتشيكو بعد عدم حضور مذكرات الاستدعاء: «إذا طلب مني المدعي العام أن أذهب الآن، سأذهب»

برر السكرتير الرئاسي السابق برونو باتشيكو غيابه لفرض مذكرات استدعاء من خلال الإشارة إلى أنه «يتعرض للهجوم من جميع الجهات .» هذا بعد أكثر من أسبوع بقليل من نشر شريط فيديو يسمع فيه قائلا إنه سيتعاون مع نظام العدالة. في التحقيقات التي لا تزال ضده. وكان المسؤول الحكومي السابق في بيدرو كاستيلو قد تم استدعاؤه ليوم الاثنين 14 والثلاثاء 22 مارس، لكنه في كلتا الحالتين لم يقدم تقريرا إلى المكاتب المناسبة.

«أنا لا أهرب من العدالة. منذ أن بدأت الإجراءات بالنسبة لي وللحكومة، تمكنت من التعاون مع مكتب المدعي العام. إذا قال لي الادعاء أن أذهب الآن، سأذهب. لا توجد مشكلة، ولكن للأسف أتعرض للهجوم من جميع الجهات».

10-11-2021 الأمين العام السابق لرئاسة بيرو برونو باتشيكو السياسة يوروبا الصحافة/الاتصال/التجارة

بالإضافة إلى ذلك، أشار باتشيكو إلى أنه يرى أن بعض السلطات ستتصرف ضده. وقال «يبدو لى انه حتى المدعين العامين ضدى لاننى ارى انهم لا يعطونى المجلدات، واننى بحاجة الى المجلدات حتى تتمكن من الوصول الى هناك، والا كيف يمكنني الدفاع عنى».

وعلى نفس المنوال، ذهبت الانتقادات التي وجهها محامي باتشيكو، خوسيه نونيز، لعمل السلطات. «حتى الآن، لم يمتثل مكتب المدعي العام لتسليم الملف الضريبي الذي كان قد طلب؛ فماذا يمكن إبلاغ المدعى عليه إذا كان لا يعرف ما هو متهم به أو التهم التي يجب أن يجيب عليها؟ ولهذا السبب لم يحضر المدعى عليه حتى الان ويطلب منه فى الوقت المناسب اعادة الجدولة».

الكلمات التي أخذت الريح

«أريد أن أخاطب السلطات والشعب بشكل عام لأقول ما يلي: أنا على استعداد للتعاون مع العدالة وقول الحقيقة في جميع القضايا المرتبطة بي»، كانت كلمات برونو باتشيكو في شريط فيديو يعلن عن تعاون مزعوم مع نظام العدالة بعد أيام من البيانات التي أدلى بها كاريليم لوبيز أمام مكتب المدعي العام.

«كن مطمئنًا، إذا كان شخص ما مذنبًا أو بريئًا، سأقول ذلك، لكن ذلك سيكون أمام قاض أو مدع عام. وأعتقد أيضا أن الإنسان له حدوده وأنا جئت إلى الألغام. ولهذا السبب، دون خوف من أن أكون مخطئا، أؤكد أن يدي لن ترتجف في الإشارة إلى أشخاص مذنبين أو أبرياء في الالتزام الوحيد الذي لدي للدفاع عن شعب بيرو».

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الأسئلة المختلفة ضد باتشيكو، كانت الأسئلة التي جذبت أكبر قدر من الاهتمام هي اكتشاف 000 20 دولار أمريكي في مكتبه داخل قصر الحكومة. «بدأت إجراءات أولية ضد أرنولفو برونو باتشيكو كاستيلو والمسؤولين عن الجريمة المزعومة ضد الإدارة العامة في شكل حركة ذات نفوذ تضررت من الدولة»، نشر مكتب المدعي العام عن سبب التدخل.

«أول كاريليم لوبيز. الآن برونو باتشيكو يريد التعاون مع العدالة والتنديد بالأعمال غير القانونية لكاستيلو وحكومته للفساد. كلاهما يتلقى تهديدات بالقتل. ماذا تتوقع السلطات تزويدهم بالضمانات الشخصية؟ بالتأكيد لديهم الكثير ليقولوه «، كان رد فعل عضوة الكونغرس باتريشيا شيرينوس من Avanza Pais بعد بث الفيديو المذكور أعلاه. ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، لم يتهرب العضو السابق في الحكومة الذي تم استجوابه إلا من التزاماته تجاه السلطات التي تحقق في الحالات التي تورط فيها.

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