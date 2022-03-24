يقول بوريل إن إرث أولبرايت اليوم «أكثر أهمية من أي وقت مضى»

بروكسل، 24 مارس شعر الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، «بحزن عميق» لوفاة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت (1997-2001)، التي «إرثها اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى». واعترف رئيس الدبلوماسية الاوروبية في ملفه الشخصي الرسمي على تويتر «بحزن عميق لوفاة مادلين أولبرايت». الديمقراطية «كانت أول امرأة تشغل منصب وزيرة الخارجية، وساهمت بنشاط في السياسة العالمية، من القرن الأفريقي والبوسنة والهرسك إلى الشرق الأوسط. ودافع عن السلام والديمقراطية فى جميع انحاء العالم». واختتم رئيس الشؤون الخارجية والدفاع في السبعة والعشرين أن «إرثه أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى». وفقا لعائلتها، توفيت أولبرايت يوم الأربعاء بسبب السرطان، محاطة بأحبائها، عن عمر يناهز 84 عامًا. مع وصول بيل كلينتون إلى البيت الأبيض (1993-2001)، تم تعيين أولبرايت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذي شغلته بين عامي 1993 و 1997، وتم عرضه لأول مرة في وقت لاحق كأول امرأة تترأس وزارة الخارجية. أصبحت أولبرايت وجه الدبلوماسية الأمريكية بعد الحرب الباردة و,كوزيرة للخارجية, دعا إلى توسيع الناتو ودافعت عن الحاجة إلى التدخل في حروب البلقان, بينما تراهن على خفض ترسانات الأسلحة النووية. رئيس قط/ميجابايت/آه