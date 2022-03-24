لا ترى البنوك أي خطر على استقلالية Banco de México على الرغم من الجدل

أكابولكو، 24 مارس وقالت الجمعية المصرفية المكسيكية (ABM) الخميس أنها «لا ترى أي خطر» في الحكم الذاتي للبنك المركزي في أعقاب الجدل الذي أثاره الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تقدم غير مسبوق قراره النقدي. أعرب زعيم ABM، دانيال بيكر، عن ثقته في المحافظ الجديد لبنك المكسيك (بانكسيكو)، فيكتوريا رودريغيز سيجا، المعين من قبل لوبيز أوبرادور، في مواجهة أسئلة من الصحافة في بداية الاتفاقية المصرفية الخامسة والثمانين. وقال بيكر «لقد اشار بوضوح واعرب لنا عن الحكم الذاتى الذى منحه له كل من الرئيس والحكومة الفيدرالية ودعمه لمجلس الادارة، ولا نرى اى خطر بفقدان اى نوع من الحكم الذاتى مع الحاكم الجديد». تميز المؤتمر الصحفي الأولي للمؤتمر المصرفي، الذي عاد يومي الخميس والجمعة شخصيًا إلى سبا أكابولكو، بجدل لوبيز أوبرادور، الذي كشف في مؤتمره الصحفي الصباحي أن بانكسيكو قرر زيادة سعر الفائدة 0.50 نقطة إلى 6.5٪. وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصباحي في القصر الوطني، منتهكا جميع السوابق: «إن قرار مصرف المكسيك أمس (الأربعاء) اتخذ بالإجماع، ونحن نحترم قرار بنك المكسيك». عين لوبيز أوبرادور أربعة من الأعضاء الخمسة الحاليين في مجلس الإدارة، بما في ذلك رودريغيز سيجا، الذي أثار اتهامات المعارضة بعدم وجود خبرة في السياسة النقدية. بناء على إصرار الصحافة، جادل زعيم ABM أنه في الجمعية «لن يعلق على الأشياء التي ليسوا متأكدين منها». وقال «ان ما يمكن ان نقوله عن هذا هو اننا نحترم جدا الحكم الذاتى للبنك المركزى». واختتم قائلا «يجب ان نضيف فقط اكثر من القول ان شركة ايه بى ام كانت دائما ولا كانت صريحة جدا بمعنى اهمية وجود بنك مركزى له تفويض لاستقرار الاسعار». يمثل قرار بانكسيكو - الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا بعد ظهر يوم الخميس - الزيادة السابعة على التوالي في السعر والثالث على التوالي من 50 نقطة أساس. آخر مرة ارتفعت فيها كانت في 10 فبراير، في أول ظهور للحاكم رودريغيز سيجا. كما أعرب راؤول مارتينيز-أوستوس، نائب رئيس ABM ورئيس باركليز، عن ثقته في بانكسيكو، بحجة أنها هيئة جماعية لا تعتمد فقط على رودريغيز سيجا. «رأينا في الإعلان الأول من قبل Banco de México، مع الحاكم الجديد، إشارة واضحة تضفي الشرعية على الحكم الذاتي وتعدد المجلس العسكري. ثم، دون أدنى شك، ورأينا ذلك مع استجابة الأسواق، اتخذت بشكل جيد للغاية من قبل الأسواق، ونأمل أن يستمر هذا». رئيس بك/ممب/دمت (صورة) (فيديو)