محافظ بنك كوريا الجديد يسلط الضوء على المخاطر الاقتصادية الخارجية

سيول, 24 مارس المحافظ الجديد لبنك كوريا (BoK), ريه تشانغ يونغ, سلط اليوم الضوء على عدم اليقين الذي تولده عوامل خارجية مثل الحرب الأوكرانية حول اقتصاد كوريا الجنوبية وقال إنه سيحلل هذا الوضع «بطريقة متوازنة» عند تشكيل النقد السياسات. يذكر ان رى الذى رشحه امس مكتب الرئيس مون جاى ان ليحل محل لى جو يول الذى تنتهى فترة ولايته فى 31 مارس موجود حاليا فى واشنطن حيث يعمل مديرا لادارة اسيا الباسفيك لصندوق النقد الدولى وارسل رسالة نشرها اليوم البنك. قبل توليه منصبه يجب أن يقدم ريه إلى أسئلة من لجنة الجمعية الوطنية (البرلمان) الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه يعتبر مجرد إجراء شكلي لأن قرار مجلس النواب غير ملزم. في البيان، تحدث الخبير الاقتصادي عن «الاحتمال المتزايد بأن انتشار أوميكرون في الصين يمكن أن يبطئ اقتصادها في وقت يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتسريع تطبيع سياسته النقدية» وذكر أن الحرب في أوكرانيا تجعل من «الصعب التنبؤ» بآثارها على الآخرين. اقتصادات. «في مواجهة عدم اليقين الخارجي المتزايد، هناك خوف متزايد من أن التضخم المحلي والمخاطر الاقتصادية قد تزداد. سوف أفكر بشكل مكثف في تنفيذ السياسات النقدية من خلال تحليل النمو والتضخم والاستقرار المالي بطريقة متوازنة». يذكر ان رى، الذى كان ايضا استاذ الاقتصاد فى جامعة سول الوطنية، ونائب رئيس لجنة الخدمات المالية فى كوريا الجنوبية، او رئيس الابحاث فى بنك التنمية الاسيوى، معروف بمعرفته فى الاقتصاد او الاسواق المالية. ومع ذلك، فإن مواقفه من السياسة النقدية غير معروفة لأنه لم يشارك قط مع بنك مركزي في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطًا تضخمية متزايدة. في فبراير، قبل بدء غزو أوكرانيا، زاد الكيان توقعاته للتضخم لعام 2022 بنقطة واحدة وعشر إلى 3.1 في المائة. في الوقت نفسه، في يناير، زاد BoK أسعار الفائدة للمرة الثالثة في ستة أشهر بمقدار ربع نقطة ليترك المعيار عند 1.25٪، وهو مستوى ما قبل الوباء. رئيس asb/ahg/ics