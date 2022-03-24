السلطات البهامية تحتجز 56 مهاجرا من هايتي

سان خوان, 24 مارس ما مجموعه 56 المهاجرين الهايتيين, بما في ذلك سبعة أطفال, اعتقلت من قبل قوات الدفاع الملكية لجزر البهاما في جزيرة إيناغوا, في جنوب غرب أرخبيل المحيط الأطلسي وحوالي 90 كيلومترات من كوبا. ذكرت السلطات البهامية يوم الخميس أنه تم القبض على المهاجرين عندما رصدتهم سفينة تابعة لقوات الدفاع الملكية الأطلسية خلال دورية روتينية. داخل المجموعة كان هناك سبعة أطفال وثماني نساء، وجميعهم بصحة جيدة. تم نقل المجموعة من جزيرة إيناغوا إلى جزيرة نيو بروفيدنس, التي هي موطن للعاصمة, ناسو, حيث أصبح المهاجرون متاحين لسلطات الشرطة. وأشارت قوات الدفاع الملكية لجزر البهاما إلى أنها لا تزال متيقظة في الدفاع عن السلامة الإقليمية لأرخبيل المحيط الأطلسي لإنفاذ الخطط الاستراتيجية للسيطرة الإقليمية. ازداد تدفق الهايتيين مرة أخرى بعد ما يقرب من عامين من انخفاض عدد الاعتقالات بسبب جائحة covid-19. أعلنت سلطات ناسو في عام 2019 التزامها بترحيل أي مواطن من هايتي ليس لديه التفويض المناسب، بعد سنوات من الاسترخاء فيما يتعلق بوصول أشخاص من ذلك البلد. أصبح الهايتيون جزءًا من حياة جزر البهاما في السنوات الأخيرة من خلال أن يصبحوا جزءًا من قوتها العاملة, خاصة في الوظائف ذات المهارات المنخفضة. وتشير أحدث البيانات المتاحة من تعداد جزر البهاما إلى أنه من بين مجموع السكان الذين يبلغ عددهم نحو 000 350 شخص من أصل هايتي. رئيس رن/ذراع/دمرت