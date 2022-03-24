تأسف أستراليا لأن بوتين قادر على حضور قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

سيدني, استراليا, 24 أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم الخميس عن قلقه بشأن احتمال حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين القادمة, المقرر عقدها في إندونيسيا في نوفمبر المقبل, بسبب غزو موسكو لأوكرانيا. وقال موريسون للصحافيين في ملبورن ان «فكرة الجلوس على الطاولة مع فلاديمير بوتين... هي الذهاب بعيدا جدا»، مشيرا الى ان الولايات المتحدة خلصت الى ان روسيا ارتكبت جرائم حرب في اوكرانيا خلال غزوها «العنيف» و «العدواني» الذي ينتهك «سيادة القانون الدولي». وتأتي تصريحات موريسون بعد أن أعرب سفير روسيا لدى جاكرتا، ليودميلا فوروبييفا، في اليوم السابق عن اعتزام الرئيس حضور قمة مجموعة العشرين في بالي. واكد موريسون الذى استبعد مقاطعة القمة اذا حضر بوتين ان استراليا اعربت ايضا عن قلقها ازاء مشاركة الروس فى الاجتماعات الوزارية لهذا العام والتى ستتناول قضايا تتراوح بين التحديات التى تواجه منطقة الهند والباسيفيك الاستراتيجية ومسؤولية عمالقة التكنولوجيا في أعمال التحرش على الشبكات الاجتماعية. وأكد موريسون من جديد إدانته لروسيا، تمشيا مع حلفائها، وأشار إلى أن حكومته أعلنت يوم الأحد الماضي حظرا فوريا على تصدير خامات الألومنيوم إلى روسيا، بما في ذلك الألومينا والبوكسيت، وتعهدت بإرسال المزيد من الأسلحة والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة ضد موسكو بالإضافة إلى سلسلة من العقوبات ضد البنوك والهيئات الحكومية الروسية، وكذلك ضد بوتين، وما يقرب من نصف ألف مسؤول وكبار المسؤولين الحكوميين والجيش والقلة من ذلك البلد، بما في ذلك رومان أبراموفيتش. كما أرسلت أستراليا مساعدات قاتلة وإنسانية إلى أوكرانيا، وفي منتصف الشهر رفعت دعوى قضائية ضد روسيا مع هولندا لإسقاط الرحلة MH17، التي أصيبت في عام 2014 بصاروخ أطلقته القوات الموالية لروسيا أثناء تحليقها فوق شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا، 38 منهم الأستراليين. غزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/فبراير في هجوم برا وبحرا وجويا، قوبل بمقاومة قوية من القوات والشعب الأوكراني وتسبب في أكثر من 6.5 مليون مشرد داخليا و 3.5 لاجئ. تزعم موسكو أنها تهاجم أوكرانيا بسبب التهديد الذي تشكله نيتها الاندماج في حلف شمال الأطلسي وبسبب التسلل النازي المزعوم للحكومة, بينما تتهم كييف السلطات الروسية بالرغبة في السيطرة على البلاد ومنع نهجها تجاه أوروبا والغرب.