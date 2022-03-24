عكس آنا كلوديا تالانكون ضد AMLO لترين مايا: «لم يتم تعييننا»

خلال ليلة 22 مارس، تمت مشاركة مقطع فيديو اتخذ فيه مشاهير مكسيكيون مختلفون موقفًا ضد بناء المشروع الضخم المعروف باسم قطار المايا.

كان هذا المشروع موضع انتقاد منذ إنشائه بسبب التكاليف الاقتصادية والبيئية المرتفعة التي ينطوي عليها. بالإضافة إلى ذلك، تمت مشاركة العديد من الصور في الأيام الأخيرة لقطع الأشجار في أدغال ولاية كوينتانا رو على طول التصميم الجديد للقسم الجنوبي الخامس.

لهذا السبب، انضم العديد من أعضاء العرض المكسيكي إلى الأصوات ضد قطار مايا في إطار يوم المياه العالمي.

اتخذ الفنانون موقفا ضد مشروع AMLO (الصور: لقطة شاشة/يوتيوب)

من خلال سرد حملة Sélvame del Tren، التي تناضل من أجل احترام أنهار الغابة وcenotes على الطريق الذي يقع فيه مشروع لوبيز أوبرادور المثير للجدل، تم نشر الفيديو الذي شارك فيه المؤثرون والممثلون والموسيقيون تضامنهم مع الحركة.

وكان من بين الفنانين يوجينيو ديربيز، روبين ألباران، ناتاليا لافوركيد، كيت ديل كاستيلو، عمر تشابارو، أرتورو إيسلاس، باربرا موري، ميشيل رينو، فرناندو غواداراما، أوفيليا مدينا، عمر تشابارو وآنا كلوديا تالانكون.

«نحن لسنا خصومهم، نحن مكسيكيون ونريد الحياة لنا جميعًا (...) الرئيس، القسم 5 سوف يمر فوق الأنهار تحت الأرض والكهوف وcenotes. نظام بيئي فريد وأكبر في العالم (...) ندعوك للحضور وزيارة المنطقة والاستماع إلى الخبراء «، كانت إحدى الحجج التي طرحها المشاهير.

(الصورة: تويتر/ @latalancon)

وفي هذا الصدد، استبعد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تصريح المشاركين من خلال تسميتهم «دعاة حماية البيئة الزائفة» و «fifis»، على الرغم من أن من بينهم مغني مقهى تافبا روبين ألباران، الذي اعتبر نفسه مؤيدًا لليسار المكسيكي و ناشط في العديد من القضايا الاجتماعية.

وقال الرئيس «انهم لم يسعوا ابدا الى تحول البلاد». لذا ردت الممثلة المكسيكية آنا كلوديا تالانكون على عدم أهلية الرئيس التنفيذي.

من خلال حسابه على تويتر، دافع عن الموقف الذي تم الحصول عليه في الفيديو وذكر أنهم قلقون بشأن استمرار الأعمال. واكد «اننا لسنا خصومه» وخلص الى ان الغابات والمياه تحتاج الى حماية.

كما أطلق حزب الكرز على الشخصيات «علماء البيئة المستعملة» (الصورة: Twitter/ @PartidoMorenaMX)

كانت الرسالة مصحوبة بأحد مقاطع الفيديو الخاصة بالحركة. مع مدة 39 ثانية، يعرض صورًا مختلفة تظهر أعمال قطع الأشجار والمظاهرات ضدهم، بالإضافة إلى مناظر جوية للغابة ولقطات المياه.

«لا الخصوم، ولا البيئيين الزائفين، ولا المتحدثين باسم», «نحن مواطنون QROO (كوينتانا رو) وسنقاتل من أجل أعظم ثروتنا الطبيعة! «، يمكن قراءتها في النص أثناء تداول الصور.

أيضًا على الحساب الرسمي لحزب Movimiento Rogeneración Nacional (Morena)، قاموا بنشر مخطط معلومات وصفوا فيه الفنانين بأنهم «دعاة حماية بيئية مستعملة»:

«لا تنخدع من قبل دعاة البيئة المستعملة! مشروع #TrenMaya يعتني بالبيئة».

في الصورة، يوضحون أنه سيتم زرع 200000 هكتار من الأشجار وسيتم الحفاظ على 18000 هكتار من المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى إنشاء حديقة جاكوار تولوم وتوسيع محمية كالاكمول الطبيعية.

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