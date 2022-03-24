سيتمكن ما مجموعه 92.82 مليون مكسيكي من المشاركة في التشاور.

مكسيكو سيتي، 23 مارس أعلن المعهد الوطني للانتخابات (INE) في المكسيك بالإجماع يوم الأربعاء السجل الانتخابي والقائمة الاسمية للناخبين لاستخدامها في عملية التشاور لإلغاء التفويض الرئاسي، الذي سيعقد في 10 أبريل، والذي سيكون 92,823,216 مليون مواطن. في جلسة خاصة، قال رئيس INE، لورينزو كوردوفا، إن إعلان كلتا الوثيقتين صالحة ونهائية «يؤكد أن INE يضمن عالمية الاقتراع». وأشار إلى أن كل مواطن مسجل في القائمة الاسمية ولديه أوراق اعتماد صالحة له «سيكون قادرا على المشاركة في 10 أبريل لإصدار رأيه بحرية بشأن إلغاء تفويض رئيس الجمهورية وأنه سيكون لديه اقتراع في انتظاره وينتظره عند التصويت. المركز الذي يتوافق معه». وأشار إلى أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين في القائمة الاسمية للناخبين «نحن الذين سنتمكن من التصويت في 10 أبريل وهو الأساس لحساب 40% التي تحددها المادة 35 من الدستور كنسبة مئوية حتى تكون نتائج تلك العملية ملزمة». واعتبر كوردوفا أن التقدم الذي أحرزته المكسيك في مجال التسجيل «يسمح لنا بمقارنة الفرق الجوهري بين تسجيل الناخبين الذي لدينا اليوم والذي استخدم في عصر المكسيك ما قبل الديمقراطية». وقال إن القصص عن الأشخاص الذين «صوتوا أكثر من مرة، الأشخاص الذين تم استبعادهم من السجل لمنعهم من التصويت أو المتوفين الذين كانوا يصوتون» هي ظواهر، بفضل النظام الانتخابي القوي الذي يجعل القائمة الانتخابية والقائمة الاسمية محورها، «بقيت في الماضي و قد تم القضاء عليها من تنظيم الانتخابات في المكسيك». بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه من أجل تسهيل مشاركة المواطنين في عملية الإلغاء، وافق المجلس العام للـ INE على أن أوراق الاعتماد التي فقدت صلاحيتها في 1 يناير 2022 «يمكن استخدامها في مثل هذه العمليات، كما هو الحال في الانتخابات المحلية هذا العام». في يوم الأربعاء، أبلغت INE أن لجنة الشكاوى والشكاوى التابعة للوكالة أصدرت إجراءً وقائيًا ضد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لنشر الدعاية الحكومية خلال فترة محظورة، فضلاً عن تعزيز عملية التشاور لإلغاء تفويض من قبل المواطنين. في الأسابيع الأخيرة، انتقد لوبيز أوبرادور INE، الذي اتهمه بعدم الرغبة في تعزيز التشاور لإلغاء الولاية. تثير المشاورة، الناتجة عن القانون الاتحادي بشأن إلغاء الانتداب الذي صدر في سبتمبر، جدلاً لأن الرئيس المكسيكي نفسه يروج له، لذلك اتهمته المعارضة بـ «حملة دائمة» لتعبئة صفوفه. رئيس jmrg/نسخة (صورة)