يمكن لنظام الشق أن يمنع الانهيار الكارثي في البركان الإسباني

علم الكتابة، 24 مارس نظام الشقوق التي فتحت خلال المرحلة الأخيرة من ثوران بركان كومبر فيجا (في جزيرة لا بالما الإسبانية) يمكن أن يفسر لماذا لم يكن هناك انهيار كارثي لجناح البركان «كما هو متوقع»، وفقا لعالم البراكين بابلو غونزاليس. في تحليل نشر في Science، يعتقد غونزاليس أن دراسة مفصلة للثوران يجب أن تساهم في الإجابة على السؤال المفتوح حول الآلية الفيزيائية التي تؤدي إلى انهيارات كارثية عملاقة على جانب البراكين. ويرى الخبير أن الإجابة «قد تكون مرتبطة بخصائصها البركانية المميزة، وعلى وجه الخصوص، بنظام غير متوقع من الشقوق التي فتحت خلال المرحلة الأخيرة من الثوران». منذ الثمانينيات، تم إحراز تقدم، لكن الآليات التي تؤدي إلى انهيار الجانبين والتغذية المرتدة بأنظمة الصهارة النشطة «لا تزال بعيدة المنال». يشير العالم الإسباني إلى أنه «كما لو كان فيلم إثارة رائعًا، فقد ترك ثوران كومبر فيجا أكبر مفاجأة في عمله الأخير». بين منتصف أواخر نوفمبر, بالتزامن مع زيادة عدد الزلازل, مجموعة معقدة من الكسور والانهيارات الأرضية كسرت الجناح الشمالي الشرقي للمخروط النشط, التي تطورت لمدة شهرين في موقع الثوران. في وقت واحد تقريبا، فتحت فتحات قصيرة الأجل في اتجاه الشرق والغرب إلى أسفل كيلومترين من المخروط النشط للقمة. في الأسبوع التالي، ظهرت فتحات وشقوق صغيرة متعددة على مسافة 1 إلى 3 كيلومترات من موقع الشق الرئيسي، من بين مناطق أخرى. يجب تقييم هذه التغييرات الهيكلية البركانية التكتونية بشكل نقدي لتحديد ما إذا كانت قد أطلقت توترات صهارية و/أو جاذبية على جناح البركان». يعتقد غونزاليس أنه «لا يزال من السابق لأوانه تقديم مجموعة كاملة من التفسيرات لجميع الملاحظات البركانية لثوران كومبر فييجا». ومع ذلك، فهو يعتقد أن استكشاف حقول الإجهاد البراكين المعقدة يجب أن يكون «طريقة ممكنة لفهم توقيت وحدوث وطابع هذا الثوران». بالإضافة إلى ذلك، فإن السيطرة البركانية «ستساهم بلا شك في تعزيز فهمنا للتعليقات الصهورية والتكتونية المراوغة التي تؤثر على النشاط البركاني». بالنسبة للخبير، فإن تسلسل الأحداث التي لم تتسبب في انهيار كارثي سيكون «كاشفًا بشكل خاص»، حيث يجب أن يعطي أدلة حول كيفية تقييم احتمالية هذه الأحداث للأنظمة الأخرى. رئيس cr/icn