121-126: فاز فريق سيكسرز على ليكرز الممل بدون ليبرون

ديفيد فيلافرانكا لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية)، 23 مارس حقق فيلادلفيا 76ers هذا الأربعاء فوزًا بمهارة أكثر من التألق ضد لوس أنجلوس ليكرز، والتي على الرغم من عدم تقديم ليبرون جيمس صورة كريمة للغاية وظهرت على قيد الحياة حتى النهاية (121-126). جويل إمبييد (30 نقطة و 10 كرة مرتدة) وجيمس هاردن (24 نقطة و 7 مرتدات و 7 تمريرات مساعدة) قاد سيكسرز الذين لم يتمكنوا من الخروج من لوحة النتائج والتي، في ليلة من الكماليات القليلة، كانت مساهمات تيريز ماكسي (21 نقطة و 7 تمريرات مساعدة) وتوبياس هاريس (20 نقطة و 7 كرات مرتدة) ضرورية خرج ليبرون جيمس في اللحظة الأخيرة بسبب عدم الراحة في الركبة لدى بعض ليكرز الذين، في ظل هذه الظروف، قاتلوا وتنافسوا بطريقة أكثر من مقبولة. في معظم المساء، كان دوايت هوارد (24 نقطة و 8 كرة مرتدة) ومالك مونك (23 نقطة) معايير ليكرز غير المتوقعة في الهجوم، حيث برز راسل ويستبروك (24 نقطة و 9 كرات مرتدة و 8 تمريرات مساعدة) وكارميلو أنتوني (20 نقطة و 7 كرة مرتدة). لا يزال فريق Sixers في الكفاح من أجل أماكن الشرف المرغوبة للغاية في التصفيات الشرقية بينما لا يزال الليكرز يعانون لتأمين اللعب في الغرب. سيكسرس تهيمن دون وضوح بدأت المباراة بوتيرة بطيئة وثقيلة، وهو أمر بدا في البداية أنه يفيد بعض ليكرز في الميدان. كان ستانلي جونسون الرقم المدهش لتلك الدقائق الاثنتي عشرة الأولى مع 13 نقطة لبعض ليكرز الذين, مع 6 مقابل 9 في ثلاث مرات, استفادوا من Sixers ربما واثق بشكل مفرط. بدأ جويل إمبييد عند مستواه الكبير المعتاد (10 نقاط)، ولكن كان ثلاثة مؤشرات من قبل جورج نيانغ التي أمسكت بعض الزوار الذين لم يدخلوا المباراة بالكامل. قام مالك مونك وكارميلو أنتوني بتمديد التدريج الجدير لليكرز في الربع الثاني. لكنها كانت مسألة وقت فقط قبل رد فعل Sixers. رفع الطلب على دفاعهم والاندفاع إلى الهجوم المضاد بكل سهولة، قام سيكسرز بتحويل النتيجة في الشوط الأول (52-61) بالاعتماد على مجموعة ثانية جيدة من قبل توبياس هاريس (9 نقاط). يبدو أن Sixers يمكن أن يفجر اللعبة بمجرد أن يخطو على المسرع قليلاً. أول مهتم بهذا كان جيمس هاردن، نشط للغاية في الربع الثالث الذي سجل فيه 16 نقطة (بما في ذلك 3 ثلاث مرات) لبعض سيكسرز الذين تمكنوا من الفوز في وقت 14. ومع ذلك، استجاب ليكرز للتحدي بشكل رائع. تذكر دوايت هوارد (10 نقاط في ذلك الربع) أفضل سنواته وسيطر على المنطقة، جلب مالك مونك (أيضًا 10 نقاط) الكثير من النضارة والسرعة، وأكمل راسل ويستبروك وكارميلو أنتوني جريمة غنية جدًا من قبل الليكرز. وهكذا، فإن المدى الكبير 14-4، وبلغ ذروته بسلة على قرن وينين غابرييل، سمح للاعبين الأرجواني والذهبي بالوصول إلى الربع الرابع مع خياراتهم سليمة (91-93). تولى كارميلو وويستبروك قيادة هجوم ليكرز، لكن توبياس هاريس ودياندري جوردان تمكنوا من زيادة تقدم سيكسرز أثناء انتظار عودة إمبييد وهاردن إلى المحكمة (100-107 مع 7.32 على مدار الساعة). أصر الليكرز، هذه المرة مع الثنائي النجم المفاجئ Monk-Howard، لكن 5 نقاط متتالية من تيريز ماكسي جعلت الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لهم (105-114 مع 3.23 اليسار). فقط 6 نقاط كانت السكان المحليين مع 2 دقيقة متبقية و 4 نقاط مع 32 ثانية وضعت وراء سلة Westbrook بعد سرقة هاردن. لكن Sixers أغلق أخيرًا النصر من الرميات الحرة ضد بعض الليكرز الذين كانوا سيتمكنون من الحصول على ليبرون لهذه النتيجة الضيقة. رئيس dvp /ga (صورة)