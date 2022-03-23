زيلينسكي يطلب من البرلمان الياباني إجراء إصلاحات عميقة في الأمم المتحدة

دعا رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء في خطاب أمام البرلمان الياباني إلى إجراء إصلاحات عميقة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن سلطاته لم تمنع الغزو الروسي.

«لم تنجح الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن. وقال الزعيم الأوكراني في خطاب عبر الفيديو أمام البرلمانيين اليابانيين «هناك حاجة إلى إصلاحات».

«نحن بحاجة إلى أداة لضمان الأمن العالمي بطريقة تفضيلية. ولا تعمل المنظمات الدولية القائمة في هذا الصدد. يجب علينا بعد ذلك تطوير اداة جديدة يمكنها حقا وقف الغزوات».

استغل زيلينسكي التدخل لشكر موقف طوكيو، الذي تخلى عن حكمته المعتادة وانضم إلى العقوبات القوية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا.

وقال «اننى اطلب منكم الاستمرار فى فرض عقوبات»، متهنئا اليابان لكونها «اول دولة فى اسيا تضغط» على موسكو.

«لن يشعر أحد بالأمان حتى تنتهي هذه الحرب وعودة السلام (...) دعونا نبذل جهودا لجعل روسيا تريد والسعي إلى السلام. يجب فرض حظر تجاري مع روسيا لوقف تسونامي الغزو ضد أوكرانيا».

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