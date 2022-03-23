«مع كل شيء وحمل»: شجبت PAN AMLO إلى INE لانتهاكها الحظر الانتخابي بعد افتتاح AIFA

قدم حزب العمل الوطني شكوى إلى المعهد الوطني للانتخابات (INE) ضد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، بسبب الانتهاك المزعوم للحظر الانتخابي أثناء افتتاح مطار فيليبي أنجليس الدولي (AIFA).

وفقا لفيكتور هوغو سوندون سافيدرا، ممثل PAN في المجلس العام للهيئة الانتخابية، قبل افتتاح المطار، عقد الرئيس الاتحادي مؤتمرا صحفيا حيث نشر الدعاية الحكومية والترويج الشخصي غير السليم. واضاف «مع كل شيء وحمل بعيدا، كما وثقته الصحافة، وعلى الرغم من وعد رئيس السلطة التنفيذية بعدم القيام بذلك».

وأضاف أن الرئيس لوبيز أوبرادور، المسؤول المجند، أعلن عن الطرق والتحويلات والبنية التحتية وبناء المطار ذاته، الذي ألمح به إلى إنجازات إدارته، «منتهكًا القانون والدستور».

وكرر المجلس أنه سيطلب تنفيذ التدابير الاحترازية والحماية الوقائية للهيئة الانتخابية (الصور: Presidence9

وذكر أيضا أن الرئيس التنفيذي قام في المؤتمر الصباحي التقليدي بالترويج بشكل غير قانوني لأعمال مختلفة، لا سيما في أواكساكا وكوينتانا رو، وهما على وشك التنفيذ أو قيد التنفيذ بالفعل.

على الرغم من كل ما سبق، أكد بانيستا أنه سيطلب تنفيذ التدابير الاحترازية والحماية الوقائية للهيئة الانتخابية، لأن الحظر المفروض على الكيانات الحكومية من تنفيذ الدعاية الحكومية في أوقات إغلاق الانتخابات لا يزال ساري المفعول بالكامل.

«لكل ما سبق، وفي مواجهة الكثير من الأدلة على انتهاك الدستور والقانون، فإننا نشكو مرة أخرى ضد رئيس السلطة التنفيذية طلب تدابير احترازية، وكذلك الحماية الوقائية. نأمل أن يستجيب INE على الفور وبشكل إيجابي لشكوانا بحيث، من ناحية، سيتم تسجيل أن Acción Nacional تواصل الكفاح من أجل احترام القانون وأنه، من ناحية أخرى، تم التأكيد على أن الرئيس وحكومته يصران بشكل متكرر ومنهجي. منتهكة كل من الدستور والقوانين.» حكم عليه.

وقال رئيس المجلس أنه في المؤتمر الصباحي التقليدي قام الرئيس بالترويج بشكل غير قانوني لأعمال مختلفة (الصورة: الرئاسة، AIFA/Sedena و Twitter/ @TrenMayaMX)

وعندما قاد اجتماع مجلس الوزراء الأمني والمؤتمر الصحفي الصباحي في مطار فيليبي أنخيليس الدولي، أكد الرئيس لوبيز أوبرادور أن مجمع المطار الجديد هو أصل من الدرجة الأولى للأمة يمكن تحقيقه من خلال مجموع الوصايا.

وقال «لقد انتهى الامر، ويمكنك الوصول الى المطار فى اى مكان فى المدينة (...) وسيتم تسليمه الى شعب المكسيك لانه عمل للشعب بناه العمال ولصالح الامة».

خلال خطابه، أشار الرئيس التنفيذي إلى أنه في 24 أبريل 2019 أعلن عن بدء بناء العمل الرائد لإدارته، و «في 21 مارس، تفي حكومة التحول الرابع بالتزامها ببدء العمليات».

وأبرزت منظمة AMLO أنه يجري الترويج لبرنامج تنمية حضرية شامل في البلديات المحيطة بمجمع المطار (صور: الرئاسة)

كما سلط الضوء على أنه يجري الترويج لبرنامج شامل لل تنمية الحضرية في البلديات المحيطة بمجمع المطار.

«نحن نستثمر. (...) نحن لا نصنع مطارًا كما لو كنا نصنع جزيرة، حيث كل شيء حديث، ولكن حول الناس يفتقرون حتى إلى أهمها، ليس هذا هو الحال. و يجري الاهتمام بالبلديات المحيطة بها».

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