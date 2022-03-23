هل سيكون يخت بوتين الخارق الغامض في أحواض بناء السفن في إيطاليا؟

يخت الفخم الفاخر «شهرزاد»، الذي يقع في أحواض بناء السفن قبالة الساحل الإيطالي لتوسكانا، يكتنفه الغموض، لأنه يمكن أن ينتمي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تم الاستيلاء على العديد من اليخوت التابعة للأقطاب الروسية في أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير, لكن مصادرة «Sherererazade» ستكون بلا شك ضربة مذهلة إذا تبين أنها تنتمي إلى الزعيم الروسي.

يقع اليخت الذي يبلغ طوله 140 مترًا، والذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار، على رصيف جاف بالقرب من ماسا، وهو منتجع ساحلي فاخر في توسكانا السحرية، على بعد بضعة كيلومترات من المحاجر الرخامية الشهيرة في كارارا وفورتي دي مارمي، إحدى الوجهات المفضلة للمليارديرات الروس.

تعرض لعدة أشهر للصيانة في حوض بناء السفن التابع لمجموعة البحر الإيطالي, يكاد يكون من المستحيل الاقتراب من القارب ولم يتم اكتشاف أي تحركات على متنها, قال صحفي من AFPTV يوم الأربعاء.

بالنسبة لتشيزاري كوكورنيا، وهو متقاعد يبلغ من العمر 83 عامًا، فإن وجوده يثير الفضول. «نحن لا نعرف من هو المالك. إنه بالتأكيد ليس شخصًا فقيرًا. من المحتمل ان يكون بوتين»، كما يقول وهو يمشي على طول الممر.

وقال مصدر مقرب من القضية لوكالة فرانس برس ان الشرطة المالية الايطالية فتحت تحقيقا لتوضيح ما اذا كان اليخت ملكا لاى رجل اعمال روسي او حتى للرئيس بوتين نفسه الذي ستعرف استنتاجاته في الايام المقبلة.

«نحن في مرحلة التعميق، بشكل عام الأكثر تعقيدًا. درسنا الدقائق. ليس من السهل دائمًا أن تنسب ملكية «قارب»، خاصة وأنهم في كثير من الحالات هم باسم رجال الجبهة، مما يجعل من الصعب تحديد المالك الحقيقي أو المستفيد، وأوضح نفس المصدر.

تم تصنيع اليخت في عام 2020 في أحواض بناء السفن الألمانية Lürssen، ويحتوي على منصتين للمروحيات وحمام سباحة ودار سينما وبطارية مضادة للطائرات بدون طيار، وفقًا لمسؤولي صفحة SuperYachtFan، الذين يقدمون أنفسهم كصحفيين متخصصين في التحقيقات.

ووفقا للصحافة، فإن «شهرزاد»، الذي يرفع علم جزر كايمان، ينتمي إلى شركة مسجلة في جزر مارشال. قائدها بريطاني, لكن بقية الطاقم كانوا روسيين, كشف فريق المنشق الروسي المسجون أليكسي نافالني في مقطع فيديو نشر يوم الاثنين على موقع يوتيوب, حيث ينسبون ملكية megayacht لفلاديمير بوتين.

وفقا لهم، ينتمي العديد من أفراد الطاقم إلى FSO، الهيئة المسؤولة عن حماية الشخصيات الروسية الهامة.

بالنسبة لصحيفة نيويورك تايمز، تمتلك السلطات الأمريكية مواد تربط الرئيس الروسي بالسفينة الفاخرة، التي قامت برحلتين، في عامي 2020 و 2021، إلى مدينة سوتشي الساحلية، على شواطئ البحر الأسود.

أكدت شركة The Italian Sea Group أن كل هذا خطأ. وقال «ان ملكية 'شهرزاد' لا يمكن ان تعزى الى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين»، مشيرا الى «الوثائق التى بحوزته ونتائج عمليات التفتيش التى قامت بها السلطات المختصة».

- تغيير الطاقم -

في مقابلة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز، ادعى قائد «شهرزاد» أنه لم ير الرئيس الروسي على متن الطائرة، على الرغم من أنه رفض الكشف عن اسم المالك، لأن لديه التزامًا تعاقديًا بالحفاظ على الاحتياطي.

عن طريق الصدفة أو في مناورة يائسة، تم استبدال الطاقم بأكمله في الأيام الأخيرة.

«كان الطاقم يتألف حصريًا من الروس. وقال باولو غوزاني الامين العام للاتحاد النقابي في ماسا لوكالة فرانس برس «وفجأة تم استبدال الطاقم برعايا بريطانيين».

وفى خطاب امام البرلمان الايطالى يوم الثلاثاء, دعا الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكي ايطاليا الى فرض المزيد من العقوبات ضد المليارديرات الروس الذين يقضون عطلاتهم فى ايطاليا.

«يجب علينا تجميد ممتلكاتهم، حساباتهم، اليخوت، من سفينة» Scheherezade «إلى الأصغر. يجب ان نجمد اصول كل الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات في روسيا».

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، صادرت إيطاليا أكثر من 800 مليون يورو (ما يقرب من 900 مليون دولار) من الأصول المملوكة للقلة بفضل العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي.

من بينها 530 مليون يورو (580 مليون دولار) يخت «الإبحار اليخت A» من قبل الملياردير الفحم والأسمدة قطب أندريه ميلنيتشينكو.

كما استولت إيطاليا على اليخت الذي تبلغ قيمته 65 مليون يورو (71 مليون دولار) «ليدي إم يخت» الذي ينتمي إلى أليكسي مورداشوف، الذي يعتبر قريبًا من فلاديمير بوتين.

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