مؤسس ويكيليكس يتزوج من محام سابق في السجن

يتزوج الأسترالي جوليان أسانج وخطيبته المحامية الجنوب أفريقية ستيلا موريس يوم الأربعاء في سجن بريطاني مشدد الحراسة حيث يحتجز مؤسس ويكيليكس منذ اعتقاله في عام 2019 في السفارة الإكوادورية في لندن.

ويحاول اسانج (50 عاما) بكل الوسائل عدم تسليمه الى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته لنشر مئات الالاف من الوثائق السرية التي كشف الكثير منها عن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الاميركي في العراق وافغانستان.

وفى الاسبوع الماضى رفضته المحكمة العليا البريطانية من امكانية الطعن فى الاستسلام الذى له وزير الداخلية البريطانى بريتى باتل الان الكلمة الاخيرة له.

كان لدى أسانج ومورس طفلين سراً خلال ما يقرب من سبع سنوات عاش فيها الأسترالي كلاجئ في المفوضية الإكوادورية في لندن، حيث ألقي القبض عليه في أبريل 2019 عندما سحب الرئيس لينين مورينو الحماية التي منحها له سلفه رافائيل كوريا في عام 2012.

في نوفمبر, أعلنوا خطوبتهم وحصلوا على إذن بالزواج في سجن بيلمارش, جنوب العاصمة.

ووفقا لمنصة الدعم، سيتم إجراء الاتصال من قبل موظف السجل المدني وسيحضر فقط أربعة ضيوف وشاهدين اثنين.

تم تصميم فستان العروس، وهو محام شاب انضم إلى فريق المدافعين عن أسانج في عام 2011، من قبل المبدعة البريطانية الأسطورية فيفيان ويستوود البالغة من العمر 80 عامًا، والتي دعمت قضية أسانج منذ فترة طويلة.

سوف يرتدي الأسترالي تنقبة، في إشارة إلى أسلافه.

- العادم «جميع الموارد» -

يجب على الضيوف المغادرة مباشرة بعد الحفل, لكن العشرات من المؤيدين يخططون للتجمع أمام السجن, حيث يقوم موريس - الذي طلب التبرعات للنفقات القانونية بدلاً من الهدايا - بقطع كعكة الزفاف وإلقاء خطاب.

أصبح أسانج بمثابة العمود الفقري لدعاة حرية الصحافة، الذين يتهمون واشنطن بمحاولة إسكات المعلومات الأمنية ذات الصلة. لكن السلطات الأمريكية تدعي أنه ليس صحفيًا بل مخترق كمبيوتر وتعرض حياة العديد من المخبرين للخطر من خلال نشر الوثائق بأكملها دون تحريرها أولاً.

إذا أدين بتهمة التجسس في الولايات المتحدة، يمكن الحكم على أسانج بالسجن 175 عاما.

جادل دفاعه، الذي نسقه القاضي الإسباني السابق بالتاسار غارزون، بأنه يمكن أن ينتحر إذا تعرض لنظام السجون الأمريكي. وفي البداية نجح في الحصول على العدالة البريطانية لإثبات صحته.

لكن السلطة التنفيذية الأمريكية استأنفت القضاة وأقنعهم بأنه سيحتجز في ظروف جيدة، مع العلاج النفسي الكافي، وحصل على الضوء الأخضر عند استسلامه.

وقال غارزون: «سنستنفد جميع الموارد الوطنية والدولية للدفاع عن أولئك الذين لم يرتكبوا أي جريمة والذين قاوموا الاضطهاد ببطولة وشجاعة لأكثر من أحد عشر عامًا للدفاع عن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات»، مشيرا إلى أن معركته ضد التسليم قد لا تنتهي هنا.

أسك/ميجابايت/بل