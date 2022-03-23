«نحن نبدو سيئين بسببك!» : الفنزويلي ضرب وادعى مواطنه لارتكابه سرقة

وقع حادث في التحضر لا ليبرتاد، في منطقة لوس أوليفوس. في قضية جريمة جديدة في العاصمة البيروفية، ارتكب فنزويلي سرقة هاتف خلوي من امرأة شابة، ولكن تم القبض عليه من قبل الجيران في المنطقة. في ذلك، يظهر مواطنه الذي ينضم إلى الضربات ضد البلطجية بإطلاق عبارة: إنهم يروننا بشدة بسببك!

وأظهرت الكاميرات الأمنية في مكان الحادث كيف كانوا يجردون ويضربون المجرم، الذي كان محاصرا بعد ارتكاب السرقة. كان هذا بفضل تنظيم الجيران، الذين يتصرفون بهذه الطريقة في مواجهة نمو موجة الجريمة في لوس أوليفوس، في مواجهة وجود الشرطة الصغير. وأشاروا إلى أن هناك نقصا في الدعم من أعضاء سيرينازغو من الشرطة الوطنية.

وأشار أحد الجيران إلى أن عمليات السطو هي خبز يومي، على الرغم من أنه يدرك أن العنف ليس هو الطريق. ومع ذلك، أضاف أنهم وضعوا قضبان في مناطق استراتيجية حيث يمكن لشخص واحد فقط دخول الشارع.

من ناحية أخرى، تظهر الصور أن التميمة الموجودة على الكتلة هي التي أوقفت السفاح من أن يحاصر ويضربها المواطنون من أجل إظهار العدالة. كان نباحه مفتاحًا للقبض على الفنزويلي، كما نبه مواطنه حيث وجه انتقادات للسرقة بمكنسة.

ويحدث الحادث في سياق تم فيه تصوير المواطن الفنزويلي على أنه مجرم أو قاتل، على الرغم من كونه تعميمًا وكراهية الأجانب.

كشفت الدراسة، التي أجراها مركز التوازن - مركز التنمية الاقتصادية (CENDE)، في عام 2021 أن 68٪ من الفنزويليين في بلد الأنديز يعملون، ولكن 20٪ فقط يفعلون ذلك في قطاعهم؛ 40٪ بشكل مستقل، 14٪ يشاركون في التجارة المتنقلة و 23٪ في الأنشطة المهنية أو التقنية.

و تعوق الحواجز القانونية و الإدارية و العملية التي تحول دون الاعتراف بوثائق الهجرة و المؤهلات المهنية و الدراسية إدماجهم الاقتصادي و العمالي, مما يجبرهم على العمل, في معظم الحالات, في العمالة غير الرسمية.

وفقًا للمسح، تمثل المعلومات غير الرسمية 83٪ من المهنيين الفنزويليين في بيرو، والتي بعد كولومبيا هي الدولة التي تستضيف معظم اللاجئين الفنزويليين في العالم، مع أكثر من مليون شخص وافدين منذ عام 2016.

كره الأجانب في بوكالبا

ندد مواطنان فنزويليتان بأن أعضاء الشرطة الوطنية البيروفية طردت بعنف من مسكن . انتهى أحدهم بجمجمة مكسورة وجروح على وجهه.

تم تسجيل الحادث على الفيديو من قبل أحد الأجانب وتحميله على الشبكات الاجتماعية. ووفقا له، فقد تجاوزوا وقت سكنهم وتجاهلوا مالك المكان، الذي طلب منهم مغادرة الغرفة، لذلك طلب المساعدة من عملاء PNP .

وقال براندون سانتوس: «لقد حاولوا طردنا بالقوة دون السماح لنا بالتقاط أشياءنا التي كانت في الغرفة، عندما كنا على استعداد لدفع ثمن الوقت الذي تم تجاوزه».

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