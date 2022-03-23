فيديو: مع هدف دييغو فالويس، فاز تاليريس بأول فوز له في كأس دوري المحترفين

بمساعدة مهاجم كارتاخينا دييغو فالويس، سجل تاليريس دي قرطبة أول ثلاث نقاط له في مباراة على أرضه لكأس دوري المحترفين الأرجنتيني الحالي.

في ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس، فاز تاليريس دي كوردوبا على جودوي كروز 2-1 في تاريخ 7 من المنطقة 1 من بطولة الأرجنتين الدرجة الأولى. استغل تي هدف إغناسيو مينديز عند 25 ′ وعلى الرغم من تعادل الزيارة في الدقيقة 40 من قبل مهاجم أوروغواي سالومون رودريغيز، ظهر دييغو فالويس في 77 ′ عكس الإجراءات ووضع فريقه في الصدارة في ختام المباراة.

لم يتم استدعاء المهاجم البوليفي البالغ من العمر 25 عاما هذه المرة من قبل المدرب رينالدو رويدا لارتداء قميص منتخب كولومبيا في آخر مباراتين تصفيات كونميبول متوجهين إلى قطر 2022 ضد بوليفيا وفنزويلا، لكنه سجل هدفه الثاني على التوالي في العام التالي له سيجعل النادي Güemes في النهائيات الثلاثين من كأس الأرجنتين 2022 يوم 16 مارس.

هذا الهدف من قبل فالويس يعني الفوز الأول لتاليريس في كأس دوري المحترفين وسمح له بالخروج من أسفل الطاولة، حيث كان الرابع عشر في المنطقة 1 بنقطتين والآن هو الثاني عشر مع 5 وحدات مضافة.

ثلاثة أهداف، ستة ضد وسجل أربع هزائم، تعادلان وفوز واحد هي خطاب التقديم الحالي لتشكيلة قرطبة التي يلعب فيها، بصرف النظر عن فالوي، لاعبي كرة القدم الكولومبيين رافائيل بيريز وإمرسون باتالا أيضًا.

كان هذا هو تعريف الكولومبي للنهائي 2-1 في قرطبة بعد تسوية حق لأول مرة عن قصد في أقرب مركز لحارس المرمى خوان إسبينولا بعد حصوله على تمريرة تصفيتها من زميله كريستيان أوليفا:

وكذلك كان الهدفان الآخران للمشاركة:

إجناسيو مينديز (دقيقة. 25′), مساعدة من هيكتور فيرتولي. رأس لاعب خط الوسط الأرجنتيني بعد حصوله على مركز ركلة ركنية:

سالومون رودريغيز (دقيقة 40 ′)، مساعدة من فرانكو نيغري. Headbutt من الكبش الأوروغواي الذي تلقى صليبًا على الجانب الأيسر من المحكمة قبل الصافرة الجزئية:

تجدر الإشارة إلى أن فالويس كان الأول مع المدافع المركزي عن كارتاخينا رافائيل بيريز في مخطط 4-2-3-1 الذي اقترحه المدرب خافيير مارسيلو غاندولفي في 22 مارس.

بدأ بيريز الدقيقة 90، بينما غادر فالويس الملعب في الدقيقة 88 ليدخل لاعب الوسط كريستيان لودوينيا من أجل تأمين النتيجة على أرضه.

لعب Valoyes في ثلاثة من المواعيد السبعة لبطولة النصف الأول من الأرجنتين بعد مشاركته مع منتخب كولومبيا في 1 فبراير ضد الأرجنتين في الهزيمة 1-0 أمام ألبيسيليست. مع الاستمرارية المرغوبة، يأمل في مواصلة تحسين سجلاته لاستعادة المستوى الذي قاده إلى أن يكون الأفضل لاعب كرة قدم أجنبي لهذا الموسم في الأرجنتين، كما حدث في دوري كرة القدم للمحترفين 2021.

الآن، تستعد تاليريس لاول مرة في شكل في مرحلة المجموعات من كأس كونميبول ليبرتادوريس 2022 وبينما منافسيها معروفون في القرعة المعلقة يوم الجمعة 25 مارس، لديها سبع مباريات معلقة في الدوري المحلي وواحد آخر على الأقل في كأس الأرجنتين 2022.

في يوم الأحد, أبريل 3, سيزور تاليريس Gimnasia y Esgrima La Plata في الموعد الثامن لكأس الدوري, بينما ستلعب مباراتها الفردية لكوبا الأرجنتين مع موعد لم يتم تحديده بعد ضد Chaco For Ever.

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