واشنطن, 23 مارس أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يوم الأربعاء لتعزيز التعاون مع الإكوادور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك, مثل تعزيز الديمقراطية, مكافحة الفساد وحماية البيئة. وتأذن المبادرة، التي ستناقش الآن في مجلس الشيوخ بكامل هيئتها، بنقل سفينتين من خفر السواحل الأمريكي إلى حكومة الإكوادور من أجل المساعدة في الحفاظ على محمية غالاباغوس البحرية، وهي واحدة من أكثر النظم البيئية تنوعًا في العالم. وأوضح مكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية السناتور الديمقراطي بوب مينينديز في بيان أن السفن ستعمل أيضًا على مكافحة الصيد غير المشروع والاتجار بالمخدرات. واعتبر مينينديز، وهو من أصل كوبي، أن إكوادور أصبحت على مدى السنوات الخمس الماضية «نموذجا» في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لجهودها الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، فضلا عن حماية حقوق الإنسان، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن، والدفاع عن البيئة. بيئة. وقال عضو مجلس الشيوخ: «سيقطع هذا التشريع شوطا طويلا لضمان أن تعزز الولايات المتحدة التزامها الدبلوماسي تجاه الإكوادور على أساس هذا الواقع الجديد، وتقديم مساعدة إضافية لمواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية ومكافحة التضليل». قدم مينينديز مشروع القانون في فبراير مع الجمهوري الأعلى مرتبة في لجنة الشؤون الخارجية، جيم ريش، وكذلك رئيس اللجنة الفرعية لأمريكا اللاتينية، السيناتور الديمقراطي تيم كاين، وأعلى عضو جمهوري في تلك اللجنة الفرعية، ماركو روبيو. عقد رئيس الإكوادور غييرمو لاسو ومينينديز مؤتمرا صحفيا افتراضيا في فبراير الماضي للاحتفال بهذا الجهد التشريعي لتعزيز العلاقة بين كيتو والإكوادور. مشروع القانون، الذي حظي بدعم الديمقراطيين والجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، سيتم مناقشته الآن في مجلس الشيوخ بكامل هيئته. لكي تتم الموافقة عليها، تحتاج المبادرة إلى دعم 60 عضوًا في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية. رئيس bpm/سا/يا