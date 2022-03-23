يصبح «حتى نلتقي مرة أخرى» اتجاهًا على Netflix ويدخل المراكز العشرة الأولى في أكثر من 70 دولة

أول فيلم صنع في بيرو من إنتاج Netflix، «حتى نلتقي مرة أخرى»، كان صدر في 18 مارس الماضي دوليًا ويبدو أن كل شيء يشير إلى أن قصة الحب بين سلفادور (Maxi Iglesias)، الإسباني الذي يصل إلى كوسكو لمشروع إنشاء سبع نجوم، ورحالة بيرو، أريانا (ستيفاني كايو) قد أسرت الآلاف من المعجبين.

وهكذا، بعد أيام من صدوره، سرعان ما دخل الفيلم الذي أخرجه برونو أسينزو قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على منصة البث. اكتسبت المؤامرة التي تضم ماتشو بيتشو ومدن أخرى في بيرو كمرحلة رئيسية أهمية داخل وخارج بيرو.

وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي من تأليف «Tondero»، المسؤول عن إنتاج الفيلم، فإن الكوميديا الرومانسية هي في أفضل 5 في جميع أنحاء العالم وفي أفضل 10 في أكثر من 75 دولة، بما في ذلك كوستاريكا واليونان وإسرائيل والبرتغال ورومانيا وإسبانيا وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحقيقة تحدث في خضم الجدل الناجم عن «حتى نلتقي مرة أخرى» بين الجمهور البيروفي، حيث بدأ الكثيرون في استجواب أحد أفراد عائلة كايو منذ إصدار المقطع الدعائي، لأنهم يعتقدون أن الممثلة ذات ميزات الأنديز كانت ستكون أكثر ملاءمة لها المؤامرة.

كما انتقدوا أن العجائب السابعة في العالم هي الإعداد لمثل هذه المؤامرة «المبتذلة». ولكن ليس ذلك فحسب، بمجرد إصدار الفيلم، وصفه العديد منه بأنه «ممل» و «بسيط». ومع ذلك، لم يكن هذا عائقًا أمام أن يصبح اتجاهًا ويراه ملايين الأشخاص.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مجموعة كبيرة من مستخدمي تويتر الذين هنأوا وإطراء عمل ستيفاني كايو. حتى أنه كان لصالح الفيلم، لأنه سيضع كوسكو في أعين العالم على مستوى سينمائي.

«حتى نلتقي مرة أخرى» هو أفضل 10 في العديد من البلدان. (الصورة: تونديرو)

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