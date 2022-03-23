أوكرانيا تتهم روسيا بتدمير مختبر نووي في تشيرنوبيل

لفيف, أوكرانيا, 23 دمرت القوات الروسية مار مختبرا لإدارة النفايات المشعة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية, احتلت في بداية غزو أوكرانيا, كما ذكرت وكالة الدولة الأوكرانية لإدارة مناطق الاستبعاد. وفقا لهذا المركز، يكلف المختبر أكثر من 6 ملايين يورو، وكان يقع في منطقة استبعاد محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وكان معقدا مع «قدرات تحليلية وبحثية كبيرة» في مجال إدارة النفايات المشعة. تم بناء المختبر في عام 2015 بمساعدة أموال الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال السلامة النووية، ووفقًا للبيان، كان لديه معدات وقدرات تحليلية فريدة في أوروبا. وفقا للبيان الأوكراني، في المختبر كانت هناك «عينات نشطة للغاية وعينات من النويدات المشعة التي هي الآن في أيدي العدو». محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، بعد حادث 1986، الأكثر أهمية في التاريخ لهذا النوع من الطاقة، ليست عاملة ولكنها لا تزال تتطلب مهام التحكم والتحليل والمراقبة. واحتل الجيش الروسي المحطة الواقعة شمال كييف في 24 شباط/فبراير، وكان مدعاة للقلق، إلى جانب بقية محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن الموظفين العاملين هناك احتجزوا دون إمكانية للراحة. وكما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اكتمل يوم الأحد الماضي أول تناوب للأفراد في محطة تشيرنوبيل النووية السابقة منذ بدء الغزو الروسي قبل شهر تقريبا، مما سمح لما يقرب من مائتي فني وأفراد أمن من المصنع بالعودة إلى ديارهم للراحة.