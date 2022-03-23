ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 6.2٪ في فبراير، وهو أعلى معدل في 30 عامًا

لندن, 23 مارس سجل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (CPI) عند 6.2 في المائة في فبراير, ارتفاعا من 5.5 في المائة في الشهر السابق, وهو أعلى معدل منذ 30 عاما, أفاد مكتب الإحصاء الوطني (ONS) يوم الأربعاء. وفقًا للمحلل غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في الوكالة الحكومية، «ارتفع التضخم بشكل حاد في فبراير مع ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات في منتجات متنوعة مثل الطعام والألعاب والألعاب». وقال فى بيان له «ان الملابس والاحذية شهدت عودة الى الزيادات التقليدية فى الاسعار فى فبراير عقب الانخفاض الذى تم اكتشافه العام الماضى عندما اغلقت العديد من المحلات التجارية». كما ساهمت الزيادات في أسعار الأثاث والوقود ومنتجات الطاقة في هذه الزيادة. وقال فيتزنر: «ارتفع سعر السلع التي تغادر المصانع البريطانية بشكل كبير وهو الآن في أعلى معدل له منذ 14 عامًا». ومن المعروف أن معدل التضخم الجديد معروف في نفس اليوم الذي من المتوقع أن يقدم فيه وزير الاقتصاد البريطاني ريشي سوناك خطته المالية للمملكة المتحدة التي يأمل في معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة مع القضاء على جزء من العجز المتعاقد عليه خلال الجائحة. في السابع عشر، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في المملكة المتحدة من 0.5٪ إلى 0.75٪، وهي ثالث زيادة على التوالي يقوم بها البنك من أجل احتواء التضخم. كان يُنظر إلى هذا الارتفاع الثالث في أربعة أشهر فقط على أنه محاولة من قبل البنك المركزي الإنجليزي لتعويض ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى بكثير من هدف المؤسسة البالغ 2٪.