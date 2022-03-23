يسمح Twitter بالفعل بإنشاء ملفات GIF من نظام التشغيل iOS

يريد تطبيق Twitter لنظام iOS تسهيل مشاركة الأشخاص صور GIF الخاصة. يتيح لك أحدث إصدار من التطبيق الآن التحريك بالكاميرا دون الحاجة إلى مغادرة الشبكة الاجتماعية. مما لا شك فيه أن المستخدمين المخلصين يواجهون إضافة ليست ثورية، ولكن يتم تقديمها على أنها مفيدة للغاية.

يجب أن نتذكر أن صور GIF أصبحت طريقة رد فعل شائعة جدًا على Twitter. يمكن استخدامها في تغريداتنا أو في الردود أو عند الاستشهاد بمشاركات الطرف الثالث. في الواقع، تتيح لك المنصة اختيار الرسوم المتحركة من كتالوج كبير، لكنها تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك بقليل.

يعرف Twitter أنه في كثير من الحالات لن تكون هناك طريقة أفضل للأشخاص للتعبير عن أنفسهم من خلال صور GIF الخاصة بهم، ولهذا السبب قرر دمج خيار إنشائها على iOS. والأفضل من ذلك كله، إنها عملية بسيطة للغاية.

كيف يمكنك إنشاء GIF على Twitter

كما تم نشره من خلال دعم Twitter، لتحريك ما عليك سوى النقر على أيقونة الكاميرا والوصول إلى خيار GIF، والذي يتم عرضه بجوار التقاط الفيديو التقليدي وتسجيله.

بمجرد الإنشاء، يمكن للمستخدم معاينته للتحقق من أن النتيجة النهائية هي النتيجة المرجوة؛ إذا كان الأمر كذلك، فيمكن إدراجها مباشرة في التغريدة أو الرد. خلاف ذلك، وإذا لم تكن مقتنعًا بالنسخة النهائية، فيمكن القيام بذلك مرة أخرى.

يستمر Twitter في إضافة ميزات إلى التطبيق

مع ظهور إنشاء صور GIF من iOS، يتخذ Twitter خطوة جديدة إلى الأمام في دمج الميزات الجديدة في تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة به. ومع ذلك، من غير المعروف متى ستظهر هذه الوظيفة الخاصة في إصدار أجهزة Android؛ ولكن لا داعي للقلق، فمن المحتمل جدًا أن يكون هناك المزيد من الأخبار قريبًا.

في الآونة الأخيرة، قامت الشبكة الاجتماعية بدمج وظائف أخرى لتحسين تجربة المستخدم خطوة إلى الأمام. في فبراير، على سبيل المثال، تم الإعلان عن امتداد زر «لم يعجبني»؛ يسمح لك بإلغاء الاشتراك في الردود على تغريداتنا، بأفضل أسلوب Reddit، حتى يعرف Twitter أنه قد يتم العثور عليها مسيئة أو أن المستخدم يفعل ليس مثل.

الفكرة هي أنه يعمل كتعليقات بين المستخدمين والنظام الأساسي، بدلاً من طريقة تفاعل بين الأشخاص. بالنسبة لهذا الأخير، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الشركة تعمل على تنفيذ أنواع مختلفة من الردود، مثل تلك المستخدمة على Facebook.

زر «عدم الإعجاب» على تويتر. (الصورة: WWما الجديد)

ميزة أخرى تم إصدارها مؤخرًا على Twitter هي الميزة التي تتيح لك قص مقاطع تصل إلى 30 ثانية من المسافة البيضاء المسجلة. تمامًا مثل إنشاء ملفات GIF، يقتصر الأمر على مستخدمي تطبيق iOS، على الأقل في الوقت الحالي.

«قدمت الشبكة الاجتماعية هذه الحداثة التي، في الوقت الحالي، متاحة فقط لـ» بعض مستخدمي iOS «، كما أعلن أحد المتحدثين باسم تويتر، J J OSeph J. Núñez، في بيان لوسائل الإعلام The Verge.

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن الشبكة الاجتماعية قد شهدت انعكاسًا للتغييرات في الجدول الزمني (الجدول الزمني) بعد مراجعات المستخدمين السلبية. لهذا السبب، سمح لنا Twitter بإعادة تحديد الوضع الزمني الكلاسيكي، بعد محاولة تقسيم الشاشة الرئيسية إلى قسمين: أحدهما مع التغريدات مرتبة حسب الخوارزمية والآخر بأحدث المشاركات.

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