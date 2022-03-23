تري يونغ تضيء ماديسون سكوير غاردن مع 45 نقطة في انتصار على NY Knicks

أضاء حارس نقطة تراي يونغ ماديسون سكوير غاردن الثلاثاء مع 45 نقطة لتوجيه له اتلانتا هوكس في الفوز بعيدا على NY Knicks 117-111, في واحدة من أربع مباريات اليوم في الدوري الاميركي للمحترفين.

وأضاف يونغ ثمانية تمريرات مساعدة لأدائه في أول مباراة له في تركيب نيويورك الأسطوري منذ التصفيات في العام الماضي.

سجل ستار يونغ سبعة ثلاثة مؤشرات (21 نقطة)، بما في ذلك واحدة تعادل المباراة في 105 مع 2:54 للعب. ثم ساعد الصربي بوغدان بوغدانوفيتش في تقدم ثلاثي المؤشرات وضرب De'Andre Hunter ثلاثة مؤشرات أخرى لتتويج سلسلة 11-0 ووضع 113-105 على متن الطائرة مع 1:04 دقيقة متبقية.

وأضاف الصربي بوغدانوفيتش 32 نقطة، وهو أعلى مستوى في الموسم، لصقور، الذين احتلوا المركز العاشر في المؤتمر الشرقي.

حصل كاناستيرو آر جي باريت على 28 نقطة و 13 كرة مرتدة لفريق Knicks، الذي انخفض إلى 30-42 ليضمن موسمه الخاسر الثامن في المواسم التسعة الماضية.

كان الرقم القياسي الوحيد للفوز لفريق نيويورك عندما كان 41-31 الموسم الماضي للفوز بتذكرة المباراة الفاصلة الرابعة للمؤتمر الشرقي. ثم سقطوا أمام هوكس في خمس مباريات في الجولة الأولى.

حصل أليك بورك على 21 نقطة لـ Knicks، الذي لعب بدون جوليوس راندل بسبب الألم في وتر عضلات الفخذ الأيمن.

فاز فريق Knicks 34-30 بعد المجموعة الأولى ولكن هوكس ذهب إلى مقدمة 64-58 في الشوط الأول. حصل بوغدانوفيتش على 15 نقطة ويونغ 13 في الربع الثاني.

- جيانيس يعاقب الثيران -

في ميلووكي، أنهى النجم اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو 25 نقطة و17 كرة مرتدة ضخمة عند عودته إلى العمل ومدد بطل باكز هيمنته الأخيرة على شيكاغو بولز بفوزه 126-98.

وكان انتيتوكوونمبو قد غاب عن هزيمة باكز 138-119 فى مينيسوتا يوم السبت بسبب الالم فى ركبته اليمنى.

الآن، لعب ميلووكي بدون مهاجم كل النجوم كريس ميدلتون، الذي كان يتعامل مع ألم في معصمه الأيسر.

قال مايك بودينهولزر مدرب باكز عن ميدلتون قبل المباراة: «سقط في مباراة مينيسوتا، وكان مؤلمًا وقاسيًا للغاية، لذلك تحققنا من ذلك».

وأضاف المدرب: «نشعر أنها قصيرة الأجل، لكننا سنرى كيف تشعر بعد يوم أو يومين».

حصل Jrue Holiday على 27 نقطة، وهي الأعلى في اللعبة، إلى جانب سبع تمريرات مساعدة، حيث فاز باكز للمرة الخامسة عشرة في آخر 16 مباراة ضد بولز، بما في ذلك جميع المباريات الثلاث هذا الموسم.

جاء انتصار الثيران الوحيد خلال تلك الفترة في نهاية الموسم العادي 2019-20، عندما استراح باكز بداياتهم لأنهم تم تأكيدهم بالمصنف الثالث للتصفيات في المؤتمر الشرقي في ذلك الوقت.

حصل الكوبي الأمريكي بروك لوبيز على 10 نقاط وست مباريات مرتدة في 24 دقيقة لميلووكي بعد أن حقق أول بداية له كبداية منذ بداية الموسم. كان الكوبي قد خرج من مقاعد البدلاء في مباريات Bucks الثلاث الأخيرة بعد أن خسر 67 مباراة بسبب إصابة في الظهر تتطلب عملية جراحية.

حصل السويسري نيكولا فوسيفيتش على 22 نقطة للبولز، الذي افتتح جولة في خمس مباريات ليلة واحدة بعد فوزه 113-99 على تورونتو رابتورز. وأضاف كل من ديمار ديروزان وزاك لافين 21 نقطة لشيكاغو.

- نتائج الثلاثاء في الدوري الاميركي للمحترفين:

أورلاندو أ غولدن ستايت 94-90

ميلووكي وشيكاغو 126-98

- على المحك:

دنفر ضد لوس أنجلوس كليبرز

ميه/cl