أهم 5 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من Discord

23-03-2021 Imagen oficial de Discord POLITICA DISCORD

Discord هو أحد تطبيقات الاتصال الأكثر استخدامًا في عالم الألعاب. إنه مجاني، ولا يسمح لك فقط بالدردشة أو التحدث، ولكن يمكنك إنشاء مجتمعات وإضافة روبوتات ويمكنك الحصول على الكثير منه بمجرد تعلم كيفية استخدامه.

1. ابحث عن خوادم أو إنشاء واحدة

الخطوة الأولى في البدء مع Discord هي البحث عن خوادم للانضمام إليها. يعمل كل واحد منهم مثل IRC مختلف (بروتوكول اتصال في الوقت الفعلي) له أعضائه ومسؤوليه وقنواته الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، هذه المجتمعات لديها قواعد التشغيل الخاصة بها. للعثور على الخوادم المتاحة، يمكنك تصفح صفحات مثل Discord.org و Discord.me و DiscordServers.com.

الخيار الآخر هو إنشاء الخادم الخاص بك. للقيام بذلك، انتقل إلى العمود الموجود على اليسار حيث يمكنك رؤية الخوادم التي تتصل بها واضغط على علامة الجمع (+) وانتقل إلى خيار إنشاء خادم.

2. تعيين معلمات الأمان

يسمح لك Discord بتعيين معايير أمان مختلفة

كما هو الحال مع أي حساب آخر، من المستحسن وضع معايير معينة لرعاية الأمن والخصوصية. لذلك يوصى باستخدام كلمة مرور قوية وتعيين العامل الثاني للمصادقة. للقيام بذلك، يجب عليك إدخال رمز الجوز، من المتصفح، أو النقر على صورة الملف الشخصي، من الهاتف المحمول، والانتقال إلى الخيار حسابي أو حسابي. يمكن أيضًا إدارة المستخدمين المحظورين من هناك.

من قسم الخصوصية والأمان في قائمة الإعدادات، يمكن للمستخدم أيضًا تعيين من يمكنه إضافته أو الكتابة إليه مباشرة.

3. إعداد قنوات للاتصال الصوتي فقط

من الممكن تكوين القناة بحيث يكون الاتصال صوتيًا فقط، وليس للكتابة. بهذه الطريقة، سيتواصل المستخدمون فقط من خلال التحدث وليس عن طريق النص، وهو أمر يمكن أن يكون مفيدًا جدًا إذا تم استخدامه كوسيلة للتواصل أثناء الألعاب.

إذا تم اختيار هذا الخيار، فسيظهر رمز مكبر الصوت بجوار اسم القناة. يجب أن نتذكر أن Discord يسمح لك أيضًا بإجراء مكالمات فيديو، والتي يمكن من خلالها إضافة هذا الخيار. في الواقع، بفضل هذا الخيار، الذي يضيف طبقة مثيرة للاهتمام للتفاعل الافتراضي، تم استخدامه أيضًا في بيئات عمل مختلفة وكذلك للمستخدمين الذين صنعوا برامج إذاعية عن بُعد.

4. استخدام الروبوتات

من الممكن إضافة روبوتات بسهولة عن طريق رابط.

تتيح لك المنصة إضافة روبوتات، تمامًا مثل Telegram، على سبيل المثال. تسمح لك هذه الأنظمة بأتمتة العديد من الوظائف داخل القنوات وبالتالي تحسينها. للبحث عن الروبوتات، يمكنك الانتقال إلى صفحات مثل Discord Bot List أو Bots on Discord. بمجرد تحديد الروبوت المطلوب، تتم إضافته عبر رابط إلى الخادم.

5. عرض ما يتم لعبه

يسمح لك Discord بإظهار اللعبة التي يتم لعبها في الملف الشخصي. للقيام بذلك، من الضروري تمكين خيار حالة النشاط داخل إعدادات المستخدم. بهذه الطريقة، سيعرض النظام تلقائيًا العنوان الذي يتم تشغيله. إذا لم ينعكس ذلك تلقائيًا، فعليك الضغط حيث تقول «إضافة» وإضافة اسم اللعبة المعنية.

يتيح لك Discord ربط الخدمة بحسابات أخرى

نقطة أخرى مثيرة للاهتمام حول Discord هي أنه يسمح لك بتوصيل الخدمة بحسابات أخرى على Twitch و Facebook و Spotify وما إلى ذلك لتنشيط هذا الخيار، يجب عليك أيضًا إدخال إعدادات المستخدم والانتقال إلى خيار الاتصالات أو الاتصالات. سيتم بعد ذلك فتح نافذة حيث يُطلب من المستخدم تفويض Discord للوصول إلى البيانات التي يحتاجها حتى تعمل تلك الحسابات المرتبطة.

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