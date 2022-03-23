تؤكد الولايات المتحدة أن روسيا أعطتها قائمة بالأشخاص غير المرحب بهم

واشنطن, 23 مارس أكدت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء أن سفارتها في موسكو تلقت قائمة بالدبلوماسيين الذين أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنهم غير مرحب بهم. واعرب متحدث باسم وزارة الخارجية عن اسفه فى بيان له "ان هذه هى اخر خطوة غير مجدية وغير مثمرة لروسيا فى علاقاتنا الثنائية». وحثت الولايات المتحدة روسيا على «إنهاء عمليات الطرد غير المبررة» لدبلوماسييها وموظفي سفارتها. واعتبر المصدر الأمريكي أنه «من الأهمية بمكان الآن أكثر من أي وقت مضى أن يكون لدى البلدين الموظفين الدبلوماسيين اللازمين لتسهيل التواصل بين الحكومتين». وذكرت وزارة الخارجية الروسية يوم الاربعاء انها سلمت الى الولايات المتحدة قائمة بالدبلوماسيين الامريكيين الذين اعلنوا انهم غير مرحب بهم والذين يتعين عليهم مغادرة البلاد ردا على طرد واشنطن لمسؤولين روسيين من البعثة الدائمة للبلاد لدى الامم المتحدة. وقالت الدبلوماسية الروسية في بيان مقتضب «في 23 آذار/مارس، تلقى مسؤول كبير في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، والتي تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية، مذكرة تحتوي على قائمة بالموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين الذين أعلنوا أنهم أشخاص غير سعداء». قررت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر طرد مسؤول روسي كان يعمل لدى الأمم المتحدة واتهم بالعمل «كعميل مخابرات» لموسكو. وكانت واشنطن قد اعلنت فى وقت سابق ان اثنى عشر دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الامم المتحدة شخصا غير مرحب بهم اتهمتهم «بالتجسس» والذين اعطتهم حتى 7 مارس لمغادرة البلاد. ارتفع التوتر الدولي إلى مستويات لم تشهدها منذ الحرب الباردة منذ أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا في 24 فبراير. ssa