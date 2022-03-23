الحقيقة وراء مشروع أوجينيو ديربيز و «إل تشافو ديل 8 ″: كان هذا هو لم الشمل

بعد أن أثار أوجينيو ديربيز الشكوك حول مشروعه الغامض حيث سيحصل على مشاركة خاصة من Chavo del 8، أحد أكثر الشخصيات التي لا تنسى في روبرتو غوميز بولانوس تشيسبيريتو، شارك أخيرًا ما هي الحقيقة. على عكس ما تكهن به الكثيرون، لن يوجه المسلسلات الحيوية للممثل الشهير، لكنه لم شمله معه.

في الأيام الأخيرة، أصبح منشئ XHDBZ اتجاهًا لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة سلسلة من الصور التي التقطها من مجموعة تسجيل، حيث يمكنك رؤية ممثل يرتدي زي الصبي الذي سرق قلب كل أمريكا اللاتينية بمفاهيمه. لأنه لم يشارك تفاصيل حول دور المشروع، بدأت التكهنات حول احتمال أنه كان بيوسبيريتو بيوسبيريتو.

هذه هي الطريقة التي مرت بها الأيام وقبل أسبوع أعلن أنه سيكون 24 مارس المقبل عندما يطلق المنتج السمعي البصري. ومع ذلك، خلال صباح يوم الأربعاء، فاجأ متابعيه في Instagram بالإعلان، والمواد متاحة الآن.

(لقطة شاشة: @ederbez /Instagram)

«مهلا، لقد كنت أقرأ جميع تعليقاتك حول المشروع الأخير الذي قمت بتحميله مع El Chavo del 8 [...] ولكن الحقيقة هي أنني لا أستطيع تحمله بعد الآن، أريد أن أخبرك، لا أريدك أن تنتظر أكثر من ذلك، لذا اذهب لرؤيته الآن،» قال.

يتم قبول بطل الرواية من لا عودة تقاسم الدوري latinocomotu.com، حيث يمكن رؤية لم الشمل المتوقع في النهاية، ولكن لم يكن ما توقعه الجمهور، كان كل شيء عن إعلان لمنصة تلفزيونية مدفوعة مع وجود في المكسيك. ومع ذلك، في الفيديو يمكنك الاستمتاع بتفاعل قصير بين El Chavito والممثل.

يقام المشهد في غرفة المعيشة في منزل حيث يظهر أوجينيو ديربيز مستريحًا على كرسي بذراعين أمام التلفزيون. مع السيطرة في متناول اليد، كان المؤدي البالغ من العمر 60 عامًا يشاهد حلقة من Chavo del 8 عندما تكسر الشخصية الجدار الثالث من لحظة إلى أخرى ولا تتحدث معه فحسب، بل يغادر الشاشة.

شاهد المشاهدون «Chavito» مرة أخرى (الصورة: Instagram/ @ederbez)

«يوجينيو، هل ما زلت تراني كما لو كنت طفلاً؟ «، يسأل صديق Popis و Chilindrina و Kiko. بسرعة، ديربيز ينضم مرة أخرى إلى المقعد مندهشا لرؤية شخصية طفولته أمامه، خارج التلفزيون: «تشافو؟... بالطبع، طوال حياتي، كنت دائما ترافقني»، أجاب.

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