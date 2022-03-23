تجدد حلبة سيبانغ مع كأس العالم حتى عام 2024، قابلة للتوسيع إلى 2026

مدريد، 23 مارس أكدت حلبة سيبانغ الماليزية ودورنا سبورتس، منظم بطولة العالم للدراجات النارية، أن حلبة سيبانغ الدولية ستبقى على تقويم بطولة العالم للدراجات النارية FIM حتى عام 2024 على الأقل وفي محادثات لتمديد الاتفاقية حتى عام 2026. كانت حلبة سيبانغ على التقويم منذ عام 1999 وتقع على مشارف العاصمة الماليزية كوالالمبور، ولديها اثنين من المستقيمين الطويلين مع مدرجات رائعة ومزيج من المنحنيات التي جعلتها واحدة من رموز التقويم كل موسم. أعرب آثان شافريمان حنيف، العضو المنتدب لحلبة سيبانغ الدولية، عن امتنانه للاتفاق، مشيرًا إلى أنه «مع تدفق الجماهير المحطمة للأرقام القياسية عامًا بعد عام، نتطلع إلى الترحيب بالمعجبين مرة أخرى إلى سيبانغ بعد توقف دام عامين بسبب الوباء». وفي الوقت نفسه، قال كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة Dorna Sports إنه سعيد جدًا بالتجديد حيث أن «ماليزيا سوق حيوية لـ MotoGP ومن دواعي سروري أن نتسابق في سيبانغ وأن نشهد العاطفة المذهلة للجماهير الذين يملأون المدرجات». وقال إزبيليتا: «بعد أن تمكنا من العودة إلى ماليزيا للتدريب قبل الموسم، لم نتمكن من أن نكون أكثر حرصًا على السباق هناك مرة أخرى ونتطلع إلى سباق الجائزة الكبرى الماليزي ورؤية مشجعينا الماليزيين لعدة مواسم أخرى». رئيس جي إل /أوغ