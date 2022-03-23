رئيس FFF يوصي Mbappé بالبقاء في باريس سان جيرمان

باريس، 23 مارس رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF)، نويل لو غرايت، أوصى المهاجم كيليان مبابي بتجاهل العروض من ريال مدريد والبقاء في باريس سان جيرمان، حيث يعتقد أنه سيكون لديه فرصة أفضل للفوز بالكرة الذهبية. «أود أن يبقى كيليان في باريس. من الأفضل لكرة القدم الفرنسية أن يكون لها أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل، في بطولتها «، كما يقول لو غرايت في مقابلة نشرت يوم الأربعاء في صحيفة Ouest France. بالنسبة لرئيس FFF، «سيكون لديه فرص أكبر للفوز بالكرة الذهبية في باريس سان جيرمان مما لو غادر، لأنه «عندما تغير الأندية عليك دائمًا التعود على سياق». وأضاف لو غرايت أنه على الرغم من أنه يمر بلحظة حساسة، إلا أن «باريس سان جيرمان لا يزال ناديًا رائعًا»، وأعرب عن شكوكه حول حقيقة أن الدوري الإسباني متفوق على الدوري الفرنسي. فيما يتعلق بحقيقة أنه سيلعب في مدريد جنبًا إلى جنب مع كريم بنزيمة، مما قد يفيد المنتخب الوطني، أكد رئيس FFF أنهم «لاعبان غير عاديين تقنيًا» «سيفهمان بعضهما البعض بالقوة»، لكنه لم يجد صعوبة في اللعب في أندية مختلفة. وتحدث لصالح المنتخب الوطني الفرنسي وجود قاعدة من «خمسة أو ستة» لاعبين من نفس النادي، كما هو الحال في ألمانيا مع بايرن ميونيخ، لكنه أشار إلى أنه ليس ضروريا. واعترف «لقد كنا ابطال العالم مع لاعبين من اندية مختلفة». ينهي مبابي، 23 عاما، عقده في يونيو المقبل مع باريس سان جيرمان، ويرفض في الوقت الحالي التجديد، مما يغذي الشك في أنه يريد تغيير مشهده. في الصيف الماضي أعرب عن رغبته في التوقيع لريال مدريد، لكن أصحاب باريس سان جيرمان القطريين رفضوا عرضًا بقيمة 180 مليون دولار من النادي الإسباني. منذ 1 يناير، لاعب كرة القدم حر في التوقيع على أي نادي يريده من الموسم المقبل، على الرغم من أنه قال دائمًا إنه يركز في الوقت الحالي على باريس سان جيرمان. كان الإقصاء في الجولة 16 من دوري أبطال أوروبا ضد مدريد ضربة خطيرة للباريسيين، الذين لم يتبق سوى هدف واحد، لإضافة لقبهم العاشر في الدوري، وهو أمر جيد على المسار الصحيح لأنه مع تسعة أيام للذهاب لديهم دخل 12 نقطة. رئيس lmpg/lm