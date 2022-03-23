فتحت المقاطعة دعوة لمبادرات للحد من هدر الطعام

BOGOTA, COLOMBIA - APRIL 17: A man wearing a protective mask picks a tomato from a trash dumpster in Corabastos, the main food distribution center of the country on April 17, 2020 in Bogota, Colombia. Alimentary aid offered by the National government amid the coronavirus crisis has not reached yet the poorest families. The mandatory lockdown to prevent the spread of COVID-19 has resulted in many informal workers losing their income. (Photo by John W. Vizcaino/VIEWpress/Corbis via Getty Images)

أطلق مكتب عمدة بوغوتا من وزارة التنمية الاقتصادية للتو دعوة لتقديم مقترحات تهدف إلى المبادرات التي تثبت مساهمتها في الحد من الخسائر والنفايات الغذائية (PDA).

الدعوة مفتوحة للأشخاص الطبيعيين و/أو الاعتباريين الذين يمكنهم تطوير أفكار لاستخدام الغذاء، والتي لا يتم تسويقها والتي يمكن استخدامها في التحول التكنولوجي أو لتوليد الطاقة الحيوية أو السماد؛ وكذلك هؤلاء الأفراد أو مجموعات الأشخاص الذين يستخدمون الطعام المتبرع به للمساهمة في الأمن الغذائي والتغذوي (FNS) للمجتمع.

سيتم اختيار ما مجموعه 10 مبادرات، في هذه الفئات الثلاث:

أ) التحول التكنولوجي: تم اختيار المشاريع التي توضح الاستراتيجيات التي تقلل من أجهزة المساعد الرقمي الشخصي، باستخدام الغذاء كمادة خام رئيسية في تحوله إلى منتج جديد مناسب للاستهلاك البشري (المحميات، المنتجات المجففة، اللب، إلخ).

يجب أن تكون هذه الحلول مبتكرة، مما يدل على أنها كانت تعمل على بديل متعلق بهذه الفئة لفترة تزيد عن أو تساوي ستة أشهر، وهي فعالة من حيث التكلفة، والتي تم تأطيرها في المبادئ التوجيهية القانونية والتنظيمية لقطاع الأغذية (من بين جوانب أخرى).

تسعى هذه الفئة إلى ربط المجتمعات أو الشركات أو الكيانات التي تستخدم الغذاء للاستخدام الاجتماعي، من المزارعين أو الفلاحين مباشرة إلى المستهلكين.

ب) الاقتصاد الدائري (الطاقة الحيوية والسماد): سيتم اختيار اثنتين من المبادرات العشر في هذه الفئة وتوضح الإدارة السليمة لوظائف المساعد الرقمي الشخصي لاستخدامها في الإنتاج والتحويل بأشكال مختلفة، إما كوقود أو إنتاج طاقة مع نتائج ناجحة. يجب على مقدمي الاقتراح إثبات سنة واحدة من العمل في هذه الفئة ويجب أن يثبتوا أن لديهم بالفعل نتائج تتعلق بهذه الفئة.

ج) الأمن الغذائي: إنها فئة الطابع الاجتماعي التي يركز فيها الأشخاص الطبيعيون جهودهم على المساهمة في الأمن الغذائي والتغذوي من خلال قرار طهي وإنتاج و/أو تقديم طعام صحي للسكان الضعفاء في مدينة بوغوتا.

ما هي متطلبات المكالمة؟

المشاركة في هذه الدعوة مفتوحة ومجانية ومن المتوقع أن يشارك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، من القطاعين العام والخاص.

تحتوي المكالمة على مرحلتين: التسجيل وتوليد فيديو مدته ثلاث دقائق يشارك مبادرتك.

يجب استيفاء المتطلبات التالية:

- سن الرشد (18 سنة)

- الجنسية الكولومبية.

- الموقع فقط في مدينة بوغوتا وبلداتها.

- لا ينبغي ربط المبادرة المقترحة بأي عملية من المبادرات التي سبق أن نصت عليها SDDE.

- يجب أن تكون المعلومات المقدمة من المشارك مفتوحة للاستخدام الحر، ويجب أن تبرئ تأليفها الكيانات أو المجموعات المشاركة من أي أخطاء.

- إظهار، مع النتائج، التشغيل السابق للمبادرة (ستة أشهر للفئتين أ و ب وسنة واحدة للفئة ج).

- يجب أن تثبت الفئتان a و b أن المنتج الذي تم الحصول عليه من أجهزة المساعد الرقمي الشخصي قابل للتطبيق، بغض النظر عن الفئة التي ينتمي إليها.

- في حالة المبادرات التي تركز على الطاقة الحيوية والسماد (الفئة ج)) يجب أن تثبت منتجًا نشطًا قابلاً للتطبيق وعمل مجتمعي.

يمكن قيادة المبادرات المقدمة، على النحو التالي:

* مبادرات الفئة a و c من قبل المنظمات المعترف بها أو المنشأة قانونًا، أي يجب أن تثبت المبادرات في هذه الفئات الأداء.

* الفئة ب المبادرات من قبل أشخاص طبيعيين مع أدلة على تشغيل المبادرة.

يجب تسجيل الاقتراح من خلال هذا النموذج.

بمجرد تسجيل المكالمة، يجب على الأطراف المهتمة إرسال فيديو مدته ثلاث دقائق إلى conv633bog@gmail.com، يوضح عملهم ومرافقها (إن وجدت)، والاعتراف بمبادرتك من قبل المجتمع، والتأثير على الحد من المساعد الشخصي الرقمي ولماذا هل تعتقد أنك يجب أن تكون مستفيدًا من المكالمة (من بين جوانب أخرى).

لمعرفة القواعد الكاملة التي يمكنك الوصول إليها هنا.

استمر في القراءة: