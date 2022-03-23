أكدت القوات المسلحة أن روسيا تحشد سرا المعدات العسكرية من بيلاروسيا.

This handout image grab taken and released by the Russian Defence Ministry on January 6, 2021 shows Russian paratroopers boarding a military cargo plane to depart to Kazakhstan as a peacekeeping force at the Chkalovsky airport, outside Moscow. - A Moscow-led military alliance dispatched troops to help quell mounting unrest in Kazakhstan as police said dozens were killed trying to storm government buildings. Long seen as one the most stable of the ex-Soviet republics of Central Asia, energy-rich Kazakhstan is facing its biggest crisis in decades after days of protests over rising fuel prices escalated into widespread unrest. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Defence Ministry " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا تحشد المعدات العسكرية «سرا» من بيلاروسيا للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها على الأراضي الأوكرانية.

وسلط الضوء في تقريره الصباحي على فيسبوك: «هناك نقل نشط للمعدات العسكرية الروسية والبيلاروسية وتتراكم أكثر على طول الحدود مع أوكرانيا»، مضيفًا أن الضباط المفوضين يوقعون عقودًا مع جنود سابقين «مما يعطي ميزة لأولئك الذين لديهم بالفعل قتال تجربة.»

وقال «فى بيلاروسيا، قطع ممثلو قوى المعارضة والمواطنين المعنيين، الذين يدينون الحكومة غير الشرعية الحالية لروسيا فى الحرب مع اوكرانيا، جزئيا خط السكة الحديد بين بيلاروسيا واوكرانيا».

تصنيف: القوات الروسية في بيلاروسيا

وفيما يتعلق بتقدم القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية مُنعت من المرور على عدة جبهات: في اتجاه كريفيروج ونوفوفورونتسوفكا؛ إلى مدينتي بوباسنا وكوراخوفو، وكذلك في سلوفيانسك، في منطقة دونيتسك.

«في الاتجاه الجنوبي الشرقي، يتم دعم العمليات البرية للقوات والوحدات الفردية، ويتم الدفاع عن القواعد والموانئ البحرية في منطقة العمليات في البحر الأسود. يستمر الدفاع عن مدينة ميكوليف «، لقد قام بتفصيل.

وفي الاتجاه الشمالي الشرقي، أبلغت أيضا عن وجود «عملية دفاعية» على حدود الدولة لمنع «أعمال العدو في منطقة مستوطنة مالين». أيضا، حافظت القوات الأوكرانية على الدفاع عن تشيرنيغوف، في منطقة سيفر، لتقييد الوصول إلى كييف.

ووفقا لبيانات القوات المسلحة الأوكرانية، تعرض أكثر من 17 هدفا جويا روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك ست طائرات و 5 طائرات بدون طيار وطائرة هليكوبتر وخمسة صواريخ كروز.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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