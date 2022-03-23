التطبيقات السبعة الموصى بها للتأمل

تشير التقديرات إلى أن ما بين 200 و 500 مليون شخص يتأملون في جميع أنحاء العالم. تستجيب شعبيتها للحاجة إلى وضع حد للدوامة التي يتم تجربتها في وسط عالم رقمي حيث يبدو أن الانقسامات بين أوقات الفراغ والالتزامات تتلاشى.

تمت دراسة الفوائد في عدة مناسبات. وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Biological Psychiatry، والتي قادها الدكتور كريسويل، فإن التأمل يولد تغييرات في الدماغ تساهم في تقليل الاستجابة الالتهابية. هذا مجرد واحد من العديد من التقارير الأخرى التي تم إجراؤها حول تأثير هذه الممارسة على الصحة.

في الواقع، على الموقع الرسمي للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، هناك درجة من بعض الدراسات التي تظهر الفوائد التي يمكن أن يكون لها للحد من التوتر وضغط الدم، وكذلك لتجنب الأرق.

ومع ذلك، يتفق جميع الخبراء على أنه للاستمتاع بهذه الجوانب المواتية، من الضروري أن يكون لديك اتساق وانتظام. من الناحية المثالية، خذ بضع دقائق من الوقت كل يوم قبل بدء اليوم أو أثناء النهار للجلوس والتأمل. هناك خيارات للممارسات الموجهة، والبعض الآخر يستخدم الصمت الكلاسيكي، أو تقدم موسيقى خلفية أو تعويذة. تختلف الطرائق ولكن الهدف هو نفسه: تحقيق الوعي الكامل في الوقت الحاضر وإيقاف ضوضاء العقل بشكل متقطع على الأقل.

فيما يلي بعض التطبيقات التي قد تكون مفيدة. كلها متاحة لكل من iOS و Android.

1. تطبيق اليقظة

تطبيق اليقظة لديه تأملات إرشادية

يقدم التطبيق تأملات ودورات إرشادية بأكثر من 10 لغات مختلفة. كما يسمح لك بتعيين تذكيرات مخصصة حتى لا تنسى التأمل. كما أن لديها إحصائيات يومية حتى يتمكن المستخدمون من تتبع أدائهم.

هناك خيارات للتأمل في صمت، مع أصوات الاسترخاء في الخلفية، وكذلك للقيام بذلك باستخدام دليل. يمكن أن تستمر الجلسات من 3 إلى 99 دقيقة، بحيث يختار المستخدم البديل الأكثر ملاءمة وفقًا لتوافرها واحتياجاتها.

2. هيدسبيس

صور الأسهم. | الائتمان: متجر Play

يقدم تمارين، والتي تعلم السيطرة على القلق لتهدئة الأعصاب، وكذلك تحسين التنفس والتركيز. هناك دورات مصممة لتحسين النوم والإنتاجية وحتى الأداء الرياضي.

إنه تطبيق موجود في السوق منذ بضع سنوات. حتى قبل بضع سنوات، أطلقت عرضًا خاصًا على Netflix حيث يتم تحليل فوائد التأمل، جنبًا إلى جنب مع الجلسات الموجهة بالإضافة إلى تدريس بعض التقنيات لتعلم الممارسة.

3. بيور ماين

Pura Mente لديها دعم المتخصصين في التأمل واليقظة

يقدم أكثر من 250 جلسة تأمل واليقظة بلغات مختلفة. هناك تأملات لتحقيق الهدوء، وإدارة الإجهاد، وتحسين نوعية الراحة، والتركيز، فضلا عن جوانب أخرى من الصحة البدنية والعقلية.

كما أن لديها مجموعة من المتخصصين في هذا التخصص الذين يمكنك التفاعل معهم من خلال الفصول الدراسية والاجتماعات حيث يتم تقديم المزيد من الأدوات لتعزيز الرفاهية.

4. الهدوء

الهدوء هو أحد الرواد في مجال التأمل وهذا هو السبب في أنها واحدة من أشهرها. لديها برامج اليقظة للمبتدئين، وكذلك المتوسطة والمتقدمة.

يقدم تأملات إرشادية وقصص ما قبل النوم وبرامج التنفس والموسيقى المريحة. يتم تجميع البرامج حول مواضيع مختلفة مثل السعادة واحترام الذات والعلاقات وغير ذلك الكثير.

5. ليتل بامبو

لدى Petit BamBou خيارات للأطفال والمراهقين.

يحتوي على كل شيء بدءًا من التأملات السريعة لمدة 3 دقائق إلى البرامج الأكثر تقدمًا للقيام بالتأمل المجاني باستخدام جهاز توقيت أو بمساعدة الموسيقى وأصوات الاسترخاء. كما يتميز بقصص متحركة وتمارين لتدريب الانتباه وتحسين التركيز ومكافحة الأرق. يقدم أكثر من 600 تأملات مجمعة حول محاور مواضيعية مختلفة مثل الفرح أو العمل أو الخوف أو العلاقات أو الثقة بالنفس، من بين أمور أخرى. هناك أيضًا خيارات مصممة خصيصًا للأطفال والمراهقين.

6. إليفانتي زين

يحتوي على برنامج تأمل موجه للمبتدئين، ودورة لتعلم التأمل في غضون أسبوع وبرامج أخرى مصممة خصيصًا لتقليل القلق والتوتر والأرق. يوفر التأمل الموجه للأطفال، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من التغني والموسيقى المريحة وأصوات الطبيعة للاسترخاء.

ميدتوبيا 7

Meditopia لديها أكثر من 150 تأملات متاحة

لديه أكثر من 150 تأملات باللغات الإنجليزية والإسبانية والتركية. هناك برامج تدريبية لتعلم كيفية التنفس بوعي، والتخلص من التوتر، والنوم بشكل جيد، وزراعة الامتنان والرحمة والثقة. هناك برامج تأمل سريعة تدوم ما بين 5 و 12 دقيقة، بالإضافة إلى برامج أكثر شمولاً للوصول إلى مستويات أكبر من الانفصال. يمكنك أيضًا استخدام خيار المؤقت للاسترخاء بدون دليل بخيارات موسيقى خلفية مختلفة.

تقدم جميع التطبيقات المذكورة أعلاه خدمات مجانية ولديها أيضًا خيار مميز، مع أنشطة إضافية، يتم الوصول إليها من خلال رسوم الاشتراك.

استمر في القراءة



















