أوقفت العمدة المحلي لـ Usme لقضية الفساد المزعومة التي تنطوي على إدارتها

في يوم الثلاثاء 22 مارس، أكد وزير حكومة بوغوتا، فيليب خيمينيز، تعليق عمدة أوسم المحلي، مابيل أندريا سوا، بعد إصدار صوتيات من شأنها أن تظهر أعمال فساد مزعومة تربط والد الرئيس والمقاولين المحليين.

وقد اتخذ القرار، وفقا لمسؤول المقاطعة، مكتب الرقابة التأديبية التابع لأمانة الحكومة في إطار التحقيق الذي يجري ضد رئيس المدينة الخامسة في العاصمة، بسبب الضغط المزعوم على أن خورخي تيبيريو سوا، والد رئيس البلدية، كان سيمارس على المقاولين الذين طالبوا بمبالغ المليونير من المال.

«مرسوم الامتثال لـ Auton رقم 559 المؤرخ مارس 2022، الصادر عن مكتب الشؤون التأديبية التابع لأمانة الحكومة المحلية، بمعنى تعليق السيدة مابيل سوا توليدو، من دور العمدة المحلي لـ Usme»، تنص الوثيقة التي شاركها وزير الحكومة.

وتقرر أيضا تكليف مدير نظام المقاطعة لخدمة المواطنين، دوريان دي خيسوس كوكيز مايستري، بموظفي الأمانة العامة لإدارة المقاطعة في منصب رئيس البلدية المحلي ومهامه، في حين أن التعليق المؤقت لهذا الفساد المزعوم يتم تنفيذ القضية.

كما أشارت أمانة الحكومة إلى أن هذا القرار اتخذ بهدف تيسير وحماية التحقيق في هيئات التحقيق عقب الادعاءات التي أصبحت معروفة الأسبوع الماضي، في حين صدر أمر بإجراء مراجعة داخلية في مكتب عمدة أوسم، بهدف الكشف عن و منع «عمل مزعوم آخر ضد الإدارة العامة».

«يسعى هذا القرار إلى ضمان الشفافية والسرعة في التحقيق. لقد قمنا بالفعل بتوسيع نطاق الشكاوى التي قدمناها في ذلك الوقت أمام مكتب المدعي العام ومكتب الشؤون التأديبية بالأمانة العامة بمجرد أن علمنا الحقائق»، قال الوزير خيمينيز.

وأخيرا، دعا المواطنين إلى التنديد بأي عمل فساد محتمل في عملية التعاقد مع قادة المحليات العشرين، وهو ما يمكن القيام به من خلال البريد الإلكتروني: contratacióntransparente@gobierno.gov.co وبالتالي المساهمة في مراقبة الموارد العامة للعاصمة.

من جانبه، قال عضو مجلس بوغوتا في حزب جوستا ليبريس الكولومبي، إميل روخاس، إنه تلقى مزاعم خطيرة بالفساد في مختلف رؤساء بلديات بوغوتا، مشيرا إلى أن قضية «أوسم هي مجرد غيض من فيض الحكومة» لمكافحة الفساد «، كما قال.

«بعد دعم عمدة أوسم، تقرر حكومة المقاطعة استدعائها وتعليقها. آمل أن يتم أيضًا إنهاء عقد المستشار دييغو بوسادا وتعليق الرسمية نيللي تيلاغو وتورطها أيضًا في فضيحة الفساد «، قال أحد جماعات الضغط، التي كانت منتقدة قوية لإدارة كلوديا لوبيز.

استمر في القراءة