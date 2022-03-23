ستعطي Superfinanciera الضوء الأخضر لمشاركة مجموعة Gilinski المتزايدة في العرض الثالث لـ Sura و Nutresa.

Foto de archivo. el empresario Jaime Gilinski habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 11 de mayo, 2012. REUTERS/Fredy Builes

بعد شهر من إعلان مجموعة Gilinski عن العرض العام الثالث للاستحواذ على الأسهم (الاستيلاء) من قبل سورا و Nutresa، شركات مجموعة Antioquian Business Group، في الساعات القليلة المقبلة، ستسلم هيئة الرقابة المالية المفهوم الذي من شأنه أن يسمح للأول بالزيادة حصتها بنسبة 30.8 في المئة في نوتريزا و 31.5 في المئة من السورة.

وفقًا للأخصائي أندريس مورينو جاراميلو، (Twitter @andresmania)، سيشتري Gilinski ما يقدر بـ 1.17 مليار بيزو في الدورة الثالثة لـ Sura؛ بينما بالنسبة لـ Nutresa، سيكون رقم الأسهم 2.73 مليار بيزو.

في إصدار EL TIEMPO، تدرس Superfinanciera المتطلبات الإضافية المطلوبة من تكتل Vallecaucano للمضي قدمًا في عرض الاستحواذ الثالث، لذلك من المتوقع، بعد تلقي أحدث الردود على مجموعة Gilinski، إعطاء الضوء الأخضر لزيادة المشاركة في شركات أنتيوكيا.

سيسمح هذا المفهوم للبورصة الكولومبية بفتح عملياتها مع نشر إشعارات الاستحواذ وإعادة تنشيط الأوراق المالية - المعلقة لمدة 18 يومًا - للتفاوض بين المشترين والمساهمين.

تجدر الإشارة إلى أن Gilinskis بدأ هذه العملية منذ نوفمبر 2021، وخلال ذلك الوقت رفض مجلس إدارة سورة مرتين عرض الاستيلاء الذي روج له رجال أعمال فاليكوكانو.

في السياق | يبدأ أسبوع حاسم لأعمال مجموعة Gilinski للسيطرة على GEA

ومع ذلك، فإن محاولة الحصول على أسهم الأقلية، بأسعار وصلت إلى 40،000 دولار للورقة الواحدة، كانت واحدة من أهم الأحداث الاقتصادية في السنوات الأخيرة في مجال سوق الأسهم.

حصلت مجموعة Gilinski Group على موافقة هيئة الرقابة المالية على الاستحواذ على هذه الأسهم في يناير الماضي وقدمت لاحقًا الضمان إلى مكون سهم Sura المناسب.

في السياق | فازت مجموعة Gilinski بالفعل بشراء أسهمها في Nutresa و Sura

من الجدير بالذكر أنه مع عرض الاستحواذ الثاني، حققت مجموعة Gilinski حدثًا تاريخيًا من خلال تغيير تكوين مجموعة Antioquia Business Group (GEA)، وحصلت على حصة 33.05٪ في سورا و 30.81٪ في Nutresa في مجالس إدارة الشركتين.

بالإضافة إلى ذلك، كانت خطوة استراتيجية أخرى لتكتل Vallecaucano هي الانضمام إلى مجلس إدارة Nutresa في حدث أقيم في ميديلين.

Gilinski، إلى مفارش المائدة في نوتريسا

صورة ملف. يظهر شعار منتجة الأغذية المصنعة الكولومبية Nutresa في مقرها الرئيسي في مدينة ميديلين، كولومبيا، 26 يونيو 2019. رويترز/لويس خايمي أكوستا

هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل الهيئة المؤسسية للشركة التابعة لشركة GEA: أعضاء التراث هم غابرييل جيلينسكي، غونزالو بيريز، رئيس Grupo Sura؛ خورخي ماريو فيلاسكيز، رئيس Grupo Argos؛ وخوانا فرانسيسكا لانو، رئيس سوراميريكانا.

من ناحية أخرى، يتكون الأعضاء المستقلون من ريكاردو فاندينيو دي لا كالي، الذي يعمل حاليًا كرئيس للأعمال المصرفية والمالية وأسواق رأس المال في مكتب جوميز بينزون زوليتا للمحاماة.

أما الأعضاء الباقون فقد اقترحوا بالنصاب القانوني: خايمي ألبرتو بالاسيو وماكسيميليانو لوندونو أرانغو.

في البيانات التي جمعتها سيمانا، وهو منشور يمتلك فيه Gilinskis مساهم أغلبية، خايمي جيلينسكي، أعرب عن تقديره لكارلوس إغناسيو غاليغو، رئيس نوتريسا. وأشار رجل الأعمال إلى أن الوقت قد حان لمواصلة العمل الجيد لإنتاج قيمة مضافة أكبر للشركة: «سنكون معك تدفع بنفس الطريقة. نحن هنا لمواصلة الدعم، لمواصلة النمو، لتقديم الأفكار، مع الخبرة، لجعل هذه الشركة، ليس فقط الشركة العظيمة التي هي عليها اليوم، ولكن واحدة مع مستقبل واعد أكثر بكثير».

استمر في القراءة:







