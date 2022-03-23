ستيفاني كايو: لماذا انتهى زواجك من تشاد كامبل?

ستيفاني كايو حاليا في عين العاصفة لدورها في أول فيلم بيروفي أنتجته Netflix. تلقى الفيلم المعنون «حتى نلتقي مرة أخرى» انتقادات لاذعة من قسم من السكان، حيث يشيرون إلى أن الممثلة لا تمثل مجتمع الأنديز في بيرو.

استخدمت حسابها في Instagram للدفاع عن نفسها وتشير إلى أنها اعتادت على التنمر منذ أن كانت في المدرسة. يقول: « طوال حياتي ضحكت لأنه بدا لي دائمًا أنهم إذا تحدثوا عنك فإنهم خلفك وعليهم أن يتطلعوا إلى الأمام ».

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي قيل للممثلة على الشبكات الاجتماعية، كما ذكروها بزواجها من رجل الأعمال الأمريكي تشاد كامبل، الذي كانت متورطة معه بشكل رومانسي لمدة ثماني سنوات.

كما تتذكر، تزوج الزوجان في كارتاخينا دي إندياس (كولومبيا) بعد توطيد علاقتهما الرومانسية. وتجدر الإشارة إلى أن الأسباب الرسمية لانفصالهما غير معروفة حتى الآن، لكنها تتزامن مع بداية الرومانسية بين بيرو والإسباني ماكسي إغليسياس.

كيف بدأت زواجك من تشاد كامبل?

التقى ستيفاني كايو وتشاد كامبل في مدينة نيويورك. اتفقوا على أن الممثلة احتفلت بنهاية دورة التمثيل وكان كامبل مسؤولاً عن إدارة الفنادق.

نظرًا لأنهم تقاسموا العديد من الأشياء المشتركة وكانت هناك كيمياء جيدة منذ التقيا، قرر الاثنان بدء علاقة رومانسية في نهاية عام 2013. على الرغم من أن علاقتهما الرومانسية كانت بعيدة المدى في البداية، إلا أنهم قرروا في عام 2015 الانخراط في الولايات المتحدة.

« قال لي أن كل ما يريده لعيد ميلاده، عيد الميلاد، وكل يوم... هو أنا. أن أقول نعم. (...) لقد كان يومًا سعيدًا جدًا »، كتبت على Instagram.

في عام 2018، اتخذ الزوجان قرار الزواج في مدينة كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا بحضور أصدقائهم وعائلتهم. تم الاحتفال بالزواج في كاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية.

زواج ستيفاني كايو وتشاد كامبل. (الصورة: النشر)

متى انتهت؟

منذ تلك اللحظة فصاعدًا، كان يُعتقد أن العلاقة ستعزز نفسها كواحدة من أكثر العلاقات استقرارًا في عالم التمثيل في بيرو؛ ومع ذلك، في بداية عام 2021 وضعوا حدًا لقصة حبهم.

«تزوجت من رجل غير عادي، شخص جيد في القلب. يسعدني أن تعلمت كل ما تعلمناه معًا في السنوات الثماني الماضية (...) لقد قطعنا وعدًا بدعم أحلام بعضنا البعض بغض النظر عن أي شيء. الآن يجب على كل واحد أن يتبع ما يجعلنا نشعر حقًا بأننا على قيد الحياة. في وقت سابق من هذا العام قررنا الانفصال والآن فقط قررنا التحدث عنه. لا أحد يؤذي أحدا، ونحن دائما نقدر ونحترم بعضنا البعض».

في مارس 2021، التقت ستيفاني كايو ماكسي إغليسياس أثناء تسجيل فيلم «حتى نلتقي مرة أخرى». لقد تعرفوا تدريجياً على بعضهم البعض، وفقط في نهاية نفس العام أدركوا أنهم كانوا في علاقة رومانسية.

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