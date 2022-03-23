ترتيب Spotify: أكثر 10 أغاني استماع في كولومبيا

منذ السجلات الأولى لتاريخ البشرية، كان الصوت والموسيقى حاضرين دائمًا. لأنها لغة عالمية، فهي قادرة على فهمها والشعور بها من قبل أي شخص بغض النظر عن لغته أو ثقافته.

الموسيقى لديها القدرة على ربط الأفراد بعواطفهم، سواء كان ذلك يجعلهم يشعرون بالسعادة والحنين والحزن ومجموعة كاملة من المشاعر من خلال أساليبها أو أنواعها الواسعة.

في هذا السياق، تمكنت منصات مثل Spotify من الاستفادة من ذلك، ومن خلال كتالوجها الواسع من الأغاني والفنانين، وضعت نفسها في ذوق المستخدمين، الذين لديهم أيضًا إمكانية الاستماع إلى موسيقاهم المفضلة من خلال التطبيقات وحتى دون الحاجة إلى الوصول. إلى الإنترنت.

ومع ذلك, نظرًا للتنوع الكبير الذي يتمتع به Spotify, قد يكون من السهل أن تضيع في صناعة يتم تحديثها بسرعة, لذلك إليك قائمة الفردي هذا الأربعاء, مارس 23, هي الأكثر لعبًا من قبل الجمهور الكولومبي.

1. Pantysito

بعد تجميع 152,321 مشاهدة، لا تزال الأغنية العظيمة لأليخو وFeid و ROBI في المقام الأول.

2. الدير

3.

«ميدالو»، لعبت من قبل بليسد وجوستين كويلز وليني تافاريز، تحتل المرتبة الثالثة في القائمة، بعد أن حققت 114,901 مشاهدة.

4.

5. MAMIII

6. من تلفزيون ريمكس

حصاد هيتس هو مرادف للمباركة وريان كاسترو. لذلك، ليس من المستغرب أن إنتاجه الجديد، المسمى «Quien TV Remix»، ظهر لأول مرة في المركز السادس في تلك المناسبة. من آخر يمكن أن يتباهى بوجود 96,911 مشاهدة الدخول الأول؟

7.

8. الاتجاه العالمي «الاتجاه

العالمي» من قبل Blesd و Myke Towers و Ovy On The Drums ناجح للغاية بين مستخدمي هذه المنصة، بعد أن تراكمت 86,656 مشاهدة. اليوم لا يزال في المركز الثامن.

9. آسف BB:/(مع باد باني & جولييتا فينيغاس)

10. Wasa Wasa

هذه هي أغنية ريان كاسترو التي تحتل المرتبة العاشرة. بعد عدة أسابيع في الجزء العلوي من الرسوم البيانية، شعبيتها آخذة في الانخفاض الآن، مع 78,489 مشاهدة.

في صناعة الموسيقى، تعد كولومبيا واحدة من أصعب البلدان التي يمكن التغلب عليها، لكن أولئك الذين تمكنوا من القيام بذلك يضمنون أبواب النجاح كما حققه هؤلاء الفنانون. تذكر أن هذه العشرة الأوائل يتم تحديثها كل 24 ساعة.

* بعض النجاحات ليس لها وصف لأن النظام الأساسي لا يوفره.

صعود Spotify

تأسست في عام 2006، بدأت الشركة السويدية المولد رسميًا أنشطتها في أوروبا في 7 أكتوبر 2008 واكتسبت تدريجيًا حضورًا في جميع أنحاء العالم، حيث توجد حاليًا في 187 دولة وتقدم الموسيقى لأكثر من سبعة ملايين فنان.

اليوم، منصة البث لديها اتفاقيات مع تسميات يونيفرسال ميوزيك، سوني ميوزيك، إيمي ميوزيك، هوليوود ريكوردز، إنترسكوب ريكوردز، وارنر ميوزيك،

فيما يتعلق بموضوع البث الصوتي، أعلنت Spotify في نوفمبر 2020 عن شراء واستحواذ منصة الإعلانات والبودكاست Megaphone مقابل 235 مليون دولار، والتي عملت على تسييل الصوتيات.

وفقًا للأرقام التي نشرتها Spotify، فقد بلغ عدد المشتركين في عام 2019 217 مليون مشترك، والتي زادت إلى 345 مليون مشترك في عام 2020 وفي عام 2021، على الرغم من الوباء، فقد وصلوا إلى 365 مليون مشترك، منهم ما يقرب من 50٪ يدفعون للعملاء.

كنموذج, اقترحت Spotify دفع سعر ثابت للفنانين في كتالوجها لكل أغنية أو ألبوم تم بيعه ويعطي إتاوات بناءً على عدد مسرحيات الفنانين بما يتناسب مع العدد الإجمالي للأغاني التي يتم بثها, على عكس منافسيها, الذين يدفعون مقابل المبيعات الفعلية أو التنزيلات.

بالإضافة إلى ذلك، يذهب 70٪ من إجمالي إيراداتها إلى أصحاب حقوق الطبع والنشر، ومعظمهم من شركات التسجيل، الذين يدفعون بعد ذلك للفنانين بناءً على عقودهم الفردية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي شخص حاليًا الاستمتاع بخدمة Spotify المجانية، طالما أنك على استعداد لطرح الإعلانات والقيود مثل عدم القدرة على تخطي بعض الأغاني.

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