Spinosaurus يصطاد تحت الماء بفضل كثافة عظامه

علم الكتابة, 23 مارس لعقود, كان أحد أكثر الموضوعات التي نوقشت من قبل علماء الحفريات كيف Spinosaurus (واحدة من أكبر الديناصورات المعروفة) اصطياد. الآن، مقالة في الطبيعة تقترب من الموضوع من نهج مختلف تمامًا: كثافة العظام. بعد تحليل عظام هذه الديناصورات آكلة اللحوم ومقارنتها بالحيوانات الأخرى مثل طيور البطريق وأفراس النهر والتماسيح، خلص العلماء إلى أن Spinosaurus، التي عاشت في منتصف العصر الطباشيري (منذ 112 إلى 93 مليون سنة) في شمال إفريقيا وقريبها Baryonyx كان له كثافة عظام كافية. للغوص تحت الماء والصيد. عرف العلماء أن spinosaurids لها خصائص مثالية للمياه، مثل الفكين الممدودة والأسنان المخروطية الشكل مماثلة لتلك الخاصة بالحيوانات المفترسة التي تتغذى على الأسماك. على مدى العقد الماضي، قام عالم الحفريات في جامعة بورتسموث ومستكشف ناشيونال جيوغرافيك نزار إبراهيم بحفر أجزاء من هيكل عظمي سبينوصور في الصحراء الكبرى. كان الهيكل العظمي قد تراجع عن الخياشيم والساقين الخلفيتين القصيرتين والقدمين على شكل مجداف وذيل يشبه الزعانف: كل العلامات التي تشير بقوة إلى نمط حياة مائي أو «محب للماء»، كما عرفه إبراهيم. ومع ذلك، بينما كان من الواضح لعالم الحفريات هذا أن هذا التشريح المتخصص سمح لـ Spinosaurus بالسباحة ومطاردة فريسته في الماء، جادل علماء آخرون بأن هذا الديناصور لم يكن سباحًا عظيمًا، بل تم اصطياده في الماء مثل طائر الحيز العملاق. قاد النقاش ماتيو فابري، من متحف فيلد في شيكاغو، وإبراهيم لقيادة فريق دولي من الباحثين لمحاولة توضيح ما هو أسلوب حياة سبينوصور. جمع الفريق مجموعة بيانات كبيرة من المقاطع العرضية لعظم الفخذ والضلع من 250 نوعًا من الحيوانات الحية والمنقرضة، الأرضية والمائية، وتتراوح وزنها من بضعة جرامات إلى عدة أطنان، بما في ذلك الفقمة والحيتان والفيلة والفئران وحتى الطيور الطنانة. كما قاموا بجمع بيانات عن الزواحف البحرية المنقرضة مثل الموساصورات وplesiosaurs وقارنوا المقاطع العرضية لعظامهم بالمقاطع العرضية لعظام سبينوصور وأقاربهم Baryonyx و Suchomimus. وجد الباحثون صلة واضحة بين كثافة العظام والسلوك المائي: الحيوانات التي تغوص تحت الماء للعثور على الطعام لها عظام صلبة تمامًا تقريبًا، في حين أن المقاطع العرضية لعظام أولئك الذين يصطادون على الأرض لها مراكز مجوفة. بعد ذلك، قاموا بتحليل عظام Spinosaurus و Baryonyx ورأوا أن لديهم نوع العظام الكثيفة المرتبطة بالغمر الكلي، في حين أن Suchomimus الأفريقي كان لديه عظام مجوفة، وعاشوا في الماء وأكلوا الأسماك، لكنهم لم يسبحوا. على الرغم من أن هذا الاكتشاف بالنسبة لإبراهيم كان «مفاجئًا بعض الشيء» لأن Baryonyx و Suchomimus «يبدوان متشابهين تمامًا»، إلا أن الفريق أدرك أنه لم يكن خارجًا عن المألوف ويمكن رؤية الأنماط المماثلة في مجموعات أخرى. الديناصورات الأخرى، مثل sauropods العملاقة طويلة العنق، كان لديها أيضا بعض العظام الكثيفة في أطرافها، ولكن هذا يعكس فقط كمية كبيرة من الضغط على تلك العظام، وفقا للمؤلفين بالنسبة لـ Jingmai O'Connor من متحف الميدان, دراسات تعاونية مثل هذه, على أساس مئات العينات, هي «مستقبل علم الحفريات. إنها تستغرق وقتًا طويلاً، لكنها تسمح للعلماء بإلقاء الضوء على الأنماط الكبيرة». وفقًا لإبراهيم، تظهر هذه الدراسة أنه يمكن استبعاد اعتبار Spinosaurus «كنوع من البعوض العملاق» تمامًا. «العظام لا تكذب، ونحن نعلم الآن أنه حتى العمارة الداخلية للعظام تتفق تمامًا مع تفسيرنا لهذا الحيوان على أنه مفترس عملاق يصطاد الأسماك في الأنهار الشاسعة، باستخدام ذيله على شكل مجداف لدفع نفسه. سيكون من المثير للاهتمام إعادة بناء بمزيد من التفصيل كيف تحركت وحوش النهر هذه، وهو أمر نعمل عليه بالفعل»، ويخلص إلى ذلك.