أحكام تصل إلى 10 سنوات لـ 17 كوبيا لاحتجاجات 11J

هافانا, 23 مارس حكم على ما مجموعه 17 شخصًا بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و 10 سنوات في كوبا لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 11 يوليو في سان أنطونيو دي لوس بانيوس (غرب الجزيرة). كانت في هذه المدينة، على بعد 35 كيلومترًا من هافانا، حيث جرت أول مظاهرة عفوية في ذلك اليوم، والتي تم إعادة إنتاجها بعد ذلك في مدن أخرى بمساعدة الشبكات الاجتماعية، مما أثار أكبر الاحتجاجات في كوبا منذ عقود. ووفقاً لحكم المحكمة البلدية في سان أنطونيو دي لوس بانيوس، الذي كان بإمكان إيفي الوصول إليه، فإن المتهمين السبعة عشر - الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و67 عاماً وجميع الرجال تقريباً - أدينوا في الغالب بتهمة الازدراء والاضطراب العام، على الرغم من أن بعضهم اعتُبر أيضاً مذنباً بارتكاب جريمة الاعتداء. تجدر الإشارة إلى الأحكام, ست سنوات في السجن لجريمتي ازدراء وجريمة اضطراب عام لـ Yoan de la Cruz Cruz, واحد من أوائل الشباب الذين بدأوا بث الاحتجاجات مباشرة على الشبكات الاجتماعية. وينص الحكم على أنه «نقل ما كان يحدث مباشرة على الشبكات الاجتماعية، مما تسبب في رؤية مثل هذه الأعمال داخل وخارج البلاد وأنه في مختلف البلديات والمقاطعات تم تقليد الأعمال الضارة». ورئي أيضا أنه شجع الآخرين على دعم الاحتجاج وأنه «صاح عبارات مسيئة ضد ضباط الشرطة والرئيس (كوبا، ميغيل) دياز كانيل». وصفت والدة هذا الرجل المدان، ماريبيل كروز، الجملة «الظلم» على Facebook: «كأم أشعر برغبة في الموت، إنه لأمر محزن وصعب للغاية ما تشعر به بسبب الكثير من الظلم؛ لكن الله عظيم وفي يوم من الأيام سيتم دفع الكثير من الظلم». جميع المدانين، يؤكد حكم المحكمة البلدية في سان أنطونيو دي لوس بانوس، «خدم كقادة لأعمال الشغب وارتكبوا الأعمال الإجرامية». كما يؤكد الحكم 1 لعام 2022 (في القضية 34 لعام 2021) على أن هذه حدثت أيضًا في سياق جائحة تم فيه تنظيم تدابير صحية صارمة. ركن من تويو ولا غينيرا صدر هذا الحكم بعد أيام من صدور الحكم المشترك بشأن القضايا الست المرتبطة بحوادث 11 يوليو في إسكوينا دي تويو ولا غوينيرا، وهما نقطتان متواضعتان في هافانا. وحكم هذا الحكم على 127 متهماً من أصل 129 متهماً بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاماً - 1916 سنة إجمالاً - بينما تلقى أحدهم أربع سنوات من «العمل الإصلاحي» وتمت تبرئة آخر. وكان ثمانية مدانين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 سنة. وأدين العديد من الذين حوكموا بتهمة الفتنة والسرقة. وأعربت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عن «قلقها» إزاء هذا الحكم ودعت كوبا إلى ضمان «الإجراءات القانونية الواجبة»، حتى لا يخضع أولئك الذين يدعون حقوقهم «بصورة مشروعة» إلى «محاكمات غير عادلة أو لا أساس لها من الصحة». في يوم الأربعاء، وصفت المنظمة غير الحكومية المرصد الكوبي لحقوق الإنسان (OCDH) أحكام Esquina de Toyo و La Güinera بأنها «فاضحة» وتحدث عن «حملة تجريم» ضد المتظاهرين. منذ ديسمبر، جرت محاكمات المتظاهرين في 11 يوليو في كوبا، شملت مئات المتهمين. وأفادت عدة منظمات غير حكومية بأنها تفتقر إلى الضمانات، وتجهيز الأدلة، وعقوبات شديدة للغاية. وفقًا لـ Justice 11J والمنظمة غير الحكومية Cubalex، تم اعتقال ما مجموعه 1,442 شخصًا فيما يتعلق بالاحتجاجات. ومن بين هؤلاء، لا يزال 756 على الأقل في مراكز الاحتجاز. المدافعين عن السجناء، يشير إلى أن ما لا يقل عن 842 شخصًا كانوا في السجن في الجزيرة في نهاية عام 2021 لأسباب سياسية، ويرجع ذلك في الغالب إلى أحداث 11 يوليو. وتنكر السلطات الكوبية، من جانبها، وجود سجناء سياسيين في البلد وتؤكد أن المحاكمات تتعلق بـ «التخريب» و «الاضطرابات الخطيرة للنظام». ويشددون على اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع الحالات. وفقًا لمكتب المدعي العام الكوبي، تمت مقاضاة 790 شخصًا في البلاد بسبب احتجاجات 11 يوليو، 55 منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا.