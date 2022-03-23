غزو روسيا لأوكرانيا لايف: الولايات المتحدة تدعي أن القوة العسكرية الروسية أقل من 90 في المئة

People light candles during a rally against Russia's invasion of Ukraine in Prague, Czech Republic, March 22, 2022. Russian text reads, "Children", in reference to the signs placed near the bombed Mariupol theatre where people sought shelter. REUTERS/David W Cerny TPX IMAGES OF THE DAY

تواصل روسيا هجماتها المكثفة على مدينة ماريوبول، بينما تحاول الوصول إلى عاصمة البلاد بعد ما يقرب من شهر من القتال مع القوات الأوكرانية.

من جانبه، يعلن المجتمع الدولي حركات استراتيجية جديدة، في محاولة لثني بوتين عن قراره بأخذ الدولة المجاورة. ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها يوم الخميس عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وتشديد الإجراءات المتخذة بالفعل.

في نفس اليوم، سيجتمع الرئيس جو بايدن مع الدول المتحالفة في بروكسل لتحديد إجراءات جديدة في مواجهة اعتداءات الكرملين.

بعد ذلك، دقيقة بدقيقة من الغزو الروسي: (التوقيت الأوكراني، GMT+2):

الأربعاء، 23 مارس

5:00: تقدر وزارة الدفاع الأمريكية بأكثر من 1100 الصواريخ التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير وأشارت، لأول مرة، إلى أن القوة العسكرية الروسية أقل من 90 في المئة.

«ما لاحظناه خلال الـ 24 ساعة الماضية هو أن الروس ربما كانوا يطلقون النار على المدينة من البحر، من بحر آزوف، جنوب ماريوبول مباشرة. لقد قيمنا أن لديهم ما بين خمس وست سفن»، حسب تقدير المسؤول الأمريكي الكبير في مؤتمر صحفي.

وفي هذا الصدد، أضاف أن القوات الروسية «لديها عدة سفن حربية تقع في شمال البحر الأسود» - وتحديداً 21 سفينة - وأنه في الوقت الحالي «لا يوجد ما يشير إلى هجوم برمائي وشيك في مدينة أوديسا أو بالقرب منها».

3:30: أكد رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، أن حوالي 100،000 شخص لا يزالون في ماريوبول في «دون الإنسان» الشروط». وقال الرئيس إن سلطات البلاد تعمل في عدة ممرات في جميع أنحاء الإقليم لإنقاذ السكان.

«اليوم، يعيش حوالي 100،000 شخص في المدينة في ظروف لا إنسانية، في حصار كامل ، بدون طعام، بدون ماء، بدون دواء وتحت قصف مستمر»، ندد الرئيس. وأضاف أنه يجري إعداد ممرات إنسانية لمناطق كييف وخاركيف وزابوريزجهيا ولوهانسك.

ووفقا للرئيس، على مدى الأسبوعين الماضيين، تلقت أوكرانيا أكثر من 100،000 طن من المساعدات الإنسانية. يتم توزيع هذه الشحنات من خلال «محاور» خاصة للمناطق، كما ذكرت وكالة أنباء Ukrinform.

«أنا ممتن لوزير خارجية اليونان، الذي كان أول من قرر دعم عمل ممراتنا الإنسانية في ماريوبول. انقاذ شعبنا فى المدينة وتقديم المساعدات الانسانية امر هام جدا للجميع».

وقد تمكن اكثر من 7 الاف شخص من مغادرة مدينة ماريوبول يوم الثلاثاء عبر ممرات انسانية، وفقا لما ذكره كيريلو تيموشينكو، «رقم اثنين» في مكتب الرئاسة الاوكراني، وهي ارقام ايدها زيلينسكي نفسه.

2:30: وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، القرارات الأخيرة الصادرة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بأنها رغبة في «المساهمة في الهستيريا المعادية لروسيا».

«مثل هذه الإجراءات، بالطبع، ليست عرضية. قرر المدعي العام المساهمة في الهستيريا المعادية لروسيا التي تحترق الآن في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك في الجثث الخاضعة لسيطرته في أيدي الغرب»، كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس.

1:15: اتهم فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بالاستيلاء على قافلة إنسانية بالقرب من مانغوش.

«تم أخذ موظفي خدمة الطوارئ الحكومية وسائقي الحافلات أسيرا. نحن نبذل كل ما في وسعنا لتحرير شعبنا وإلغاء حركة البضائع الإنسانية».

00:00: الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان هذا الثلاثاء اثنين منفصلة «محادثات طويلة» الهاتف مع نظرائه الروس فلاديمير بوتين، والأوكرانية، فولوديمير زيلينسكي، و طلب من موسكو «التفاوض بحسن نية» مع كييف، كما ذكرت صحيفة الإليزيه.

«في الوقت الحالي، لا يوجد اتفاق، لكن الرئيس (ماكرون) مقتنع بالحاجة إلى مواصلة هذه الجهود (المفاوضين). لا يوجد حل آخر سوى وقف إطلاق النار وأن هناك مفاوضات بحسن نية من جانب روسيا. وقال الاليزيه في بيان قصير ان «الرئيس مع اوكرانيا».

من جانبه، أضاف الكرملين أن المحادثة جرت «تبادلاً مفصلاً لوجهات النظر حول الوضع المحيط بأوكرانيا»، بما في ذلك «المفاوضات الجارية» بين الوفدين الروسي والأوكراني.

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