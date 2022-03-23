روسيا تفشل في الأمم المتحدة بقرارها الإنساني بشأن أوكرانيا

ماريو فيلار الأمم المتحدة, 23 مارس رفض مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء قرارًا اقترحته روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا, نص نددت به القوى الغربية ووصفه بأنه محاولة ساخرية للتغطية على عدوانها على الدولة المجاورة. وعانت موسكو من هزيمة دبلوماسية واضحة، حيث أيدت الصين فقط مبادرتها، في حين امتنع الأعضاء الثلاثة عشر الآخرون في مجلس الأمن عن التصويت في كتلة. وبالتالي، فإن القرار أقل بكثير من الأصوات التسعة اللازمة للمضي قدما ومنع دول مثل الولايات المتحدة من الاضطرار إلى استخدام حق النقض لعرقلة ذلك. ودعا النص الروسي، من بين أمور أخرى، إلى احترام «المبادئ الإنسانية»، وأدان الهجمات ضد المدنيين ودعا إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض في أوكرانيا، لكنه لم يذكر في أي وقت سبب الأزمة في البلاد، أي الغزو الروسي. وقالت السفيرة الامريكية ليندا توماس غرينفيلد التى اتهمت موسكو بمحاولة استخدام الامم المتحدة لتغطية اعمالها اليوم «انه من غير المقبول حقا ان تتمتع روسيا بالشجاعة لتقديم قرار يدعو المجتمع الدولى الى حل الازمة الانسانية التى خلقتها روسيا فقط». وأضاف الممثل الفرنسي نيكولا دي ريفيير: «إذا كانت روسيا قلقة للغاية بشأن المدنيين، فلا يوجد سوى شيء واحد يجب القيام به: وقف هجومها وسحب قواتها من أوكرانيا». استخدمت دول أخرى مصطلحات مثل «الغش» و «السخرية» للإشارة إلى المبادرة الروسية، حيث ندد الكثيرون بالسخرية من أن الدولة التي تغزو دولة أخرى وتقصف مدنها هي التي تطلب حماية السكان. من جانبها، قدمت موسكو النص على أنه قرار إنساني حصري خالٍ من أي عبء سياسي، في محاولة لفضح القوى الغربية لرفضه، لكنها بالكاد حققت الدعم. في الأيام الأخيرة، كانت الاستجابة للأزمة الإنسانية في أوكرانيا محور النضال الدبلوماسي في الأمم المتحدة، مع العديد من الاقتراحات المتنافسة للقرارات والمناقشات النارية. قدمت روسيا اقتراحها استجابة لمبادرة من فرنسا والمكسيك، سعيا إلى اعتماد قرار بشأن الأزمة الإنسانية يشير مباشرة إلى روسيا. وبعد عدة جولات من المفاوضات، خلص الوفدان الفرنسي والمكسيكي أخيرا إلى أنه لم يكن من الممكن المضي قدما في النص نظرا لموقف موسكو، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، ولذلك قررت الذهاب إلى الجمعية العامة. سيتم التصويت هناك غدا الخميس، على الرغم من أنه من حيث المبدأ سيكون هناك قرارين مطروحين: القرار الذي تروج له فرنسا والمكسيك - التي تحظى بدعم عشرات الدول، بما في ذلك أوكرانيا - وبديل اقترحته جنوب أفريقيا، والذي يتجنب الإشارة إلى روسيا. وبدلا من التأثير الحقيقي لهذه الوثائق، التي يتوقع أن تكون صفرا تقريبا، على المحك هو أن نرى كيف يتطور الدعم الدولي لكل جانب من جوانب الحرب، بعد أن نددت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بالغزو الروسي في بداية هذا الشهر. دعا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا اليوم إلى دعم قرار جنوب أفريقيا، في حين تسعى أوكرانيا وحلفاؤها إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من الأصوات لمسودته. وفي بداية آذار/مارس، كانت الجمعية العامة قد اعتمدت بالفعل قرارا يشجب «العدوان» الروسي على أوكرانيا، وهو نص أيده 141 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة، والذي لا يعارضه سوى أربعة بلدان، بالإضافة إلى روسيا. من خلال المتحدث باسمه، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أكد اليوم على أهمية تبني أعضاء المنظمة لقرار إنساني، ولكن قبل كل شيء أنهم يفعلون ذلك من خلال إظهار الوحدة. رئيس mvs/ثابت (صورة) (فيديو) (صوت)