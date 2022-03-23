أعلنت روسيا أنه كان هناك تبادل للسجناء، لكن أوكرانيا أنكرت ذلك

A Ukrainian service member walks next to a destroyed bridge between the towns of Trostianets and Okhtyrka amid Russia's attack on Ukraine continues, in the Sumy region, Ukraine March 19, 2022. Picture taken March 19, 2022. Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

أعلنت روسيا أنها أجرت تبادلين للأسرى مع أوكرانيا، لكن كييف نفت ذلك، حيث اعترفت بتأكيد حلقة واحدة فقط من هذا القبيل يوم الاثنين.

ذكرت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء أنه منذ دخول القوات الروسية أوكرانيا, تم تنظيم تبادلين للسجناء الروسيين الأوكرانيين, على الرغم من أنها لم تحدد التواريخ أو عدد المعتقلين المتورطين في العمليات.

«تنظم وزارة الدفاع الروسية ممرات إنسانية يومية وإجلاء المدنيين من المحليات. وبالإضافة إلى ذلك، تم تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا»، وقالت الوزارة، دون مزيد من التفاصيل، في بيان تندد بمواقف الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا وهجومها في الدولة المجاورة.

لكن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك قالت لهيئة الإذاعة البريطانية إن تصريحات السلطات الروسية ليست صحيحة. وقال «حتى الان لم نجرى اى تبادلات».

وفي يوم الاثنين، ذكرت تاتيانا موسكالكوفا، مندوبة الكرملين لحقوق الإنسان، تبادل الأسرى الروس مقابل إيفان فيدوروف، عمدة ميليتوبول، وهي مدينة أوكرانية غزاها القوات الروسية. «تم التبادل الأول: تسعة أشخاص، بعضهم من القائمة التي شكلتها من خلال المكالمات التي تأتي. وآمل حقا ألا نتأخر في القوائم والبطاقات والإجراءات».

إيفان فيدوروف، رئيس البلدية الذي اختطف ثم أطلق سراحه في تبادل

وفي ذلك المؤتمر، أشار موسكالكوفا إلى أن القوات الروسية استولت على أكثر من 500 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين وأن الصليب الأحمر قد أرسل بالفعل الوثائق ذات الصلة لتسهيل المزيد من تبادل الأسرى. واكد المسؤول ان «هؤلاء سجناء اوكرانيين نرغب في تبادلهم».

رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي تم استجوابه حول هذه المسألة يوم الأربعاء، التعليق.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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